Maxi offerta per andare alla Juve: lascia il Benfica, blitz decisivo di Comolli

Dal Benfica alla Juventus, il blitz di Comolli risulta decisivo: ha deciso di diventare bianconero, manca solo l’annuncio

La lunga estate caldissima della Juventus continua. Il mercato bianconero, partito di fatto non appena finita la scorsa stagione, dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, ha già regalato ai tifosi diverse soddisfazione. Ma il meglio sembra dover ancora venire. La società sta infatti cercando di agire con decisione ma con calma, senza fretta, per costruire nuovamente le basi adatte per rendere il club nuovamente un club vincente, e non solo glorioso per il grande passato che può vantare.

Questo agire calmo, per qualcuno addirittura flemmatico, ha d’altronde più di una motivazione. Se è chiaro che la società non può pensare di lasciare la rosa inalterata in vista della prossima stagione, è altrettanto evidente che sta lavorando in questo momento anche per terminare la rivoluzione dirigenziale cominciata, di fatto, con l’allontanamento di Cristiano Giuntoli.

Se le trattative le stanno seguendo, in queste settimane, Damien Comolli e il neo direttore tecnico, François Modesto, nei piani bianconeri l’uomo mercato dovrebbe essere qualcun altro. Non a caso, in questi giorni Comolli starebbe sondando vari direttori sportivi alla ricerca del profilo ideale, e potrebbe alla fine averlo individuato in un talento che attualmente ricopre una carica dirigenziale al Benfica.

Juventus, colpo dal Benfica: arriva il nuovo direttore sportivo, ecco chi è

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il nome il pole position per ricoprire la carica, fondamentale, di direttore sportivo è Rui Pedro Braz. Portoghese, 47 anni, estremamente formato e competitivo dal punto di vista dei titoli accademici messi nel proprio curriculum, vanta una carriera importante sia nel futsal che nel calcio.

Successore di Tiago Pinto al Benfica, ha svolto il direttore sportivo del club portoghese per quattro anni, conquistando una Primeira Liga, una Taça de Portugal e continue qualificazioni alla Champions. Dopo una lunga militanza in Portogallo ha però deciso di cambiare aria e di tuffarsi in una nuova avventura, e quella juventina potrebbe essere per lui una sfida più che stimolante.

L’accordo tra le parti in realtà non è ancora stato trovato, ma tutto fa pensare che non sarà impossibile, considerando anche le volontà di Comolli di inserire in società un altro uomo di calcio di livello internazionale.

Dovesse comunque saltare l’ipotesi Braz, non mancano le alternative alla Juventus. A partire da Marco Ottolini, bianconero fino al 2022 e attuale direttore sportivo del Genoa. Un profilo giovane ma che ha saputo già dimostrare le sue qualità, e che potrebbe rivelarsi l’ideale per il nuovo corso bianconero. Anche se, per la decisione definitiva, la sensazione è che bisognerà aspettare ancora qualche settimana.