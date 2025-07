Dall’Inter alla Juve per 75 milioni: annuncio scioccante

Una trattativa clamorosa potrebbe prendere piede nelle prossime ore: dall’Inter alla Juve per 75 milioni, cosa sta succedendo

Il mercato fin qui interlocutorio della Juventus e, soprattutto, dell’Inter, potrebbe essere ravvivato nei prossimi giorni da uno degli affari più clamorosi che abbiano coinvolto le due big del calcio italiano negli anni recenti. Si parla addirittura di un affare clamoroso, da 75 milioni di euro, che porterebbe uno dei top player della squadra nerazzurra alla corte di Tudor, con conseguenze probabilmente devastanti per i tifosi interisti, che tutto vorrebbero meno che vedere i propri beniamini con gli ‘odiati’ rivali.

Per quanto sia complesso fare affari, soprattutto ad un certo livello, tra Inter e Juventus, due rivali storiche del calcio italiano, in certi casi il bisogno ha portato, anche in passato, a impostare trattative di un certo livello, con protagonisti calciatori in grado di spostare gli equilibri in campionato e in Europa.

E quel che è successo nel passato potrebbe sicuramente accadere ancora, specialmente in questo momento in cui, in casa nerazzurra, c’è bisogno di incassare qualcosa per poter sbloccare il mercato, e in casa bianconera c’è l’urgenza di regalare a Tudor almeno un colpo in grado di far fare un ulteriore salto di qualità a una squadra che, pur non partendo in pole position per la vittoria, nutre l’ambizione di riuscire a inserirsi nella lotta per i primissimi posti, con il sogno scudetto all’orizzonte.

Shock nel mercato italiano, affare folle tra Inter e Juventus: 75 milioni per il top player

A parlare dell’eventualità di una trattativa clamorosa tra l’Inter e la Juventus è stato uno degli esperti di mercato di casa Rai, Paolo Paganini. Intervenuto ai microfoni di Ti amo calciomercato, sul canale YouTube di Calciomercato.it, il noto giornalista ha toccato vari argomenti, tra cui il possibile ritorno di Osimhen in Italia nei prossimi anni e la trattativa di questi giorni tra Inter e Atalanta per Lookman.

Una trattativa, quest’ultima, che potrebbe sbloccarsi con maggior celerità se dovesse concretizzarsi un’operazione clamorosa che vede coinvolta anche la Juventus. I bianconeri sarebbero infatti pronti a tentare l’Inter con una proposta da 70/75 milioni di euro per strappare ai nerazzurri uno dei loro giocatori più importanti.

Il grande obiettivo di Comolli sembrerebbe infatti essere addirittura Marcus Thuram. Spiega Paganini: “Per quanto Ausilio abbia smentito la partenza del francese, è probabile che i nerazzurri stiano pensando davvero a una cessione, che garantirebbe all’Inter una plusvalenza straordinaria e fondamentale ora che ha in ballo varie operazioni di mercato onerose“.

Con i soldi ricavati da Thuram, Marotta potrebbe infatti avere molte meno difficoltà a chiudere con l’Atalanta per Lookman (valutato dagli orobici non meno di 50 milioni) e con il Parma per Leoni, altro calciatore che è stato messo, tra l’altro, nel mirino anche dalla stessa Juventus.