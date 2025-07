Terremoto Juventus, rottura totale: non si è presentato al raduno

Terremoto Juventus, la rottura è totale. Il giocatore non si è presentato al raduno e la società prenderà dei provvedimenti. Cosa sta succedendo adesso

La rottura è totale. E a questo punto non sembrano esserci possibilità che la cosa possa rientrare. Una decisione clamorosa che costringerà la società bianconera, secondo le informazioni che sono state appena riportate da Di Marzio, a prendere dei provvedimenti.

Oggi la squadra di Tudor si è ritrovata alla Continassa per iniziare a preparare la prossima stagione. Una stagione che deve vedere i bianconeri protagonisti in campionato e andare avanti il più possibile in Champions League. La società dopo aver sperato di prendere Conte ha deciso di affidarsi al tecnico che ha portato in porto la situazione lo scorso anno. Ma le cose non iniziano benissimo.

Terremoto Juventus: Douglas Luiz non si presenta al raduno

“Douglas Luiz non si è presentato stamattina alla ripresa degli allenamenti: il club prenderà provvedimenti per il centrocampista brasiliano” ha scritto Di Marzio. Una rottura totale e clamorosa che mette in evidenza alcune cose che erano venute fuori nel corso degli ultimi mesi. La mancanza di una direzione giusta in questa scelta di mercato con la Juve che aveva già deciso di sacrificare il calciatore.

Quindi, quello di Douglas Luiz, è un addio certo che verrà ratificato, o almeno si spera, nelle prossime settimane. Una situazione impronosticabile e, a memoria, non ricordiamo nessuno della Juventus che non si è presentato nel primo giorno di ritiro. Rottura totale.