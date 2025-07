Calciomercato Juve, scelta la contropartita: ecco finalmente il centrocampista

La trattativa che regala un vero e proprio assist al bacio alla ‘Vecchia Signora’: scambio a sorpresa

Definitivamente esploso dopo la decisione del ragazzo di non presentarsi in ritiro, il caso Douglas Luiz potrebbe scandire come un metronomo le prossime mosse di mercato della Juventus. Già messa in preventivo dopo una stagione largamente al di sotto delle aspettative, la cessione del brasiliano è ora diventata uno dei temi più caldi della già di per sé rovente estate bianconera.

Tra i club interessati all’ex Aston Villa, negli ultimi giorni si è mosso con una certa convinzione soprattutto l’Everton. Intenzionati a ritoccare al rialzo l’offerta iniziale legata ad un prestito con diritto di riscatto, i Toffees non sono poi così lontani dalla valutazione del calciatore fatta trapelare dalla Juventus. Inevitabile ribadire poi come, una volta sistemata la cessione di Douglas Luiz, la Juventus sia chiamata ad acquistare anche numericamente un rinforzo importante con cui puntellare la zona nevralgica del campo. Le idee sotto questo punto di vista non mancano e una parte consistente delle tracce seguite da Comolli porta nuovamente in Premier League.

Calciomercato Juventus, maxi affare in Premier League: scacco matto per il regista

A tal proposito, giova ricordare che tra i profili sondati dalla Juventus c’è anche André, brasiliano classe 2001 in forza al Wolverhampton. Reduce da un’altra stagione importante sotto tanti punti di vista da vero metronomo del centrocampo, il ragazzo ha calamitato l’interesse di diversi top club europei come Tottenham, Liverpool e Manchester United.

Memorizzata la richiesta dei Wolves – che per lasciar partire il loro gioiello chiedono non meno di 40-45 milioni di euro – i bianconeri potrebbero far saltare in banco almeno in linea ipotetica mettendo sul piatto una pedina che intriga e non poco il club inglese.

Ci stiamo riferendo a Savona che, reduce dall’infortunio patito al Mondiale per Club, è finito al centro di un intrigo di mercato che coinvolge, tra le altre, anche il Newcastle e il Southampton, club a cui è stato accostati negli ultimi giorni. Che la Juventus possa fare un tentativo per André mettendo sul piatto il cartellino di Savona e aggiungendo una base cash da 15-20 milioni? Ad oggi solo una suggestione, in futuro chissà…