Lookman alla Juventus, scambio accettato e addio Inter: inserimento clamoroso dei bianconeri. Cosa sta succedendo in queste ore

La Juve si sarebbe inserita per Ademola Lookman dell’Atalanta, almeno stando alle informazioni che sono state riportate dal giornalista Massimo Pavan.

E questo basterebbe per essere una notizia, ma il giornalista, in un video pubblicato sul proprio canale Youtube, ha parlato anche delle cifre che potrebbero interessare la questione. Lo sappiamo: la Dea intanto valuta 50 milioni il nigeriano e non scende di un euro nonostante la volontà sia quella di una separazione. Ma già lo scorso anno, con Koopmeiners, abbiamo visto che se vuoi vedere cammello devi pagare moneta.

Lookman alla Juventus: ecco l’intreccio

Ma le parti potrebbero anche arrivare ad una soluzione: l’Atalanta, spiega ancora Pavan, valuta 30 milioni Nico Gonzalez (lo stesso argentino nelle scorse settimane è stato accostato alla Dea) e la Juventus potrebbe trovare i 20 milioni rimanenti per andare a dama dalla cessione di Weah, che ha puntato i piedi e vuole solo il Marsiglia. Quindi l’intreccio ci potrebbe anche stare per chiudere il discorso e per fare uno sgarbo clamoroso all’Inter che vuole il nigeriano.

Vedremo come andrà a finire la situazione anche se oggettivamente i nerazzurri di Milano al momento sembrano più avanti soprattutto perché hanno già incassato il sì del giocatore dell’Atalanta. Ma di Juventus, prima d’ora, non si era mai parlato sotto questo aspetto e chissà, magari si potrebbe anche creare e vedere il ribaltone. Direte voi, ma la Juve non cerca Sancho? Verissimo anche questo, ma sempre secondo Pavan la Juventus starebbe pensando a Lookman anche per lo stipendio, nettamente più basso, rispetto a quello che viene percepito dall’attaccante esterno del Manchester United.

E questo è un dato che oggettivamente deve essere preso in considerazione, quindi occhio a quello che potrebbe succedere nelle prossime ore. No, in questo caso non si può parlare di settimane, se l’Inter accelera chiude. E la Juve se davvero vuole inserirsi deve fare in fretta.