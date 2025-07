Ribaltato il futuro di Vlahovic: ancora in bianconero

Il futuro di Dusan Vlahovic sotto la lente d’ingrandimento: così può cambiare, l’annuncio sul suo destino ancora in bianconero

Manca meno di un mese all’esordio stagionale in Serie A contro il Parma ma in casa bianconera l’obiettivo, ora come ora, è rinforzare la squadra a disposizione di Igor Tudor. Una Juventus che dovrà inevitabilmente cambiare pelle per tornare a lottare per i vertici, in Champions League ma soprattutto Serie A.

C’è un nodo in casa bianconera che andrà sciolto senza riserve e il prima possibile. Si tratta di Dusan Vlahovic, attaccante che con la Juventus ha vissuto due anni e mezzo di alti e bassi e che adesso si ritrova in scadenza di contratto con i bianconeri. Contratto fino al 30 giugno 2026, niente accordo per il rinnovo e – anzi – una rottura inevitabilmente con la dirigenza di casa Juve. Adesso servirà trovare la soluzione giusta, un addio virtualmente già scritto anche se non è chiaro quale possa essere la prossima destinazione del 25enne di Belgrado.

Il Milan resta alla finestra, interessato in maniera cauta, soprattutto per accontentare Massimiliano Allegri che Dusan lo conosce come le sue tasche e sul quale vorrebbe provare un clamoroso rilancio. La punta serba, classe 2000, ha comunque racimolato 3 presenze e 126 minuti nel recente Mondiale per Club, con 3 presenze e 2 reti. Oggi, però, Vlahovic è letteralmente fuori dai giochi. La firma di Jonathan David, approdato alla Continassa a parametro zero, parla chiaro.

Sarà il canadese a guidare il reparto avanzato, vista l’importanza che tante big europee gli hanno dato nella corsa alla firma da qui a qualche settimana. Damien Comolli sta valutando altri profili, in attesa dell’uscita di Nico Gonzalez – che tra le altre piace pure all’Inter – ma soprattutto di Vlahovic.

Vlahovic-Juve, cambia tutto: occhio alle prossime ore

Ad oggi però sembra essersi aperta una possibilità davvero inattesa e che fino a questo momento non era stata presa in considerazione: la maglia bianconera, ancora, nel suo futuro. A parlarne nelle scorse ore, sul proprio profilo ‘X’ è stato lo scrittore Graziano Carugo Campi.

Vlahovic ancora alla Juventus? No. Per Carugo Campi c’è un’altra maglia bianconera ad attendere l’ex punta della Fiorentina. “Newcastle sospeso: Isak ancora in bilico. Vlahovic può tornare di moda nelle prossime ore“, ha rivelato lo scrittore che dunque torna a parlare della possibilità di vedere il serbo in Premier League. A questo punto dell’estate se Isak dovesse salutare, potrebbe arrivare l’affondo definitivo per Vlahovic.

Un’opportunità pure per la Juventus che non vorrebbe rinforzare un club rivale come il Milan. Intanto in quella che è stata la sua ultima stagione con la Juventus, l’attaccante di Belgrado ha segnato 17 gol con 5 assist e 44 presenze complessive, tra campionato e coppe.