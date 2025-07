Scambio choc con la Juve: Nico Gonzalez nella Capitale

Potrebbe salutare presto la Juventus: Nico Gonzalez in uno scambio pazzesco, il suo futuro sarà nella Capitale

Nel bel mezzo della sessione estiva di calciomercato la Juventus ha, in questo momento, un obiettivo in mente: rinforzarsi. Servirà ancora del tempo perché prima andranno ceduti quelli che non vengono considerate pedine indispensabili da Igor Tudor.

Oltre a Dusan Vlahovic che è ormai ai ferri corti con la dirigenza bianconera e attende solo di scoprire quale sarà la sua prossima squadra, occhio a quello che è stato uno degli investimenti più corposi – e probabilmente meno azzeccati – della passata sessione stiva di mercato: Nico Gonzalez.

L’attaccante argentino ha lasciato Firenze per cercare fortuna in maglia bianconera. Prima con Thiago Motta e poi con lo stesso Tudor ha fatto comunque fatica, mostrando solo sprazzi del suo talento. E così si parla di addio e di uno scambio nella Capitale che potrebbe lasciare a bocca aperta i tifosi della Juventus.

Scambio per il terzino: colpaccio Juve

Una delle piste potenzialmente più calde e che potrebbe diventare rovente nelle prossime settimane porterebbe la Juventus a guardare in Spagna. Nella Capitale, a Madrid, dove c’è un giocatore che recentemente si è ritrovato fuori dai piani di Diego Simeone e dell’Atletico.

Si parla di Nahuel Molina, terzino campione del mondo con l’Argentina che piace non poco alla dirigenza bianconera. I ‘Colchoneros’ già da qualche settimana hanno sondato, solo in superficie, il terreno per Dusan Vlahovic. Il serbo come già anticipato è in scadenza tra meno di un anno e con ogni probabilità saluterà Torino nelle prossime settimane: la situazione è in divenire. Parallelamente potrebbe finirci Nico Gonzalez, a Madrid, sponda Atletico. L’ala arrivata dalla Fiorentina l’estate scorsa è reduce da una stagione fatta di pochi alti e tanti bassi.

Da qui il motivo per cui la dirigenza bianconera starebbe pensando, come riferito da ‘Asromalive.it’, ad uno scambio con il club di Cerezo. Da un lato proprio Nico Gonzalez, che la Juventus valuta intorno ai 20 milioni di euro. Dall’altro Molina che andrebbe a rimpolpare la corsia destra che negli ultimi giorni rischia di cambiare totalmente volto. Prima Alberto Costa, finito al Porto. Poi, con ogni probabilità, arriverà l’ufficialità del passaggio di Timothy Weah all’Olympique Marsiglia.

27 anni ed un contratto con l’Atletico Madrid in scadenza il 30 giugno 2027, Molina ha collezionato 46 apparizioni nell’ultimo anno con 1 gol e 3 assist vincenti. Recentemente, però, Simeone gli ha fatto capire con lo scarsissimo minutaggio al Mondiale per Club (14′ diviso in due presenze) che non rientra più nei piani del club spagnolo. E così, con ogni probabilità, entro fine agosto il divorzio sarà ufficiale. Valutazione identica a quella di Nico Gonzalez, la Juve è pronta ad approfittarne.