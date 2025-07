Dybala bis alla Juventus: cifre UFFICIALI per il ritorno

Dybala, bis alla Juventus: non si fermano le voci di un possibile ritorno della Joya a Torino. Le cifre del passaggio in bianconero sono ufficiali

Se ne andrò piangendo per il mancato rinnovo del contratto. E anche i tifosi della Juventus, tre anni fa ormai, hanno pianto vedendo Dybala lasciare il bianconero.

E all’inizio di questa sessione di mercato sono uscite delle voci di un possibile ritorno a Torino. Difficile, ovviamente, per diversi motivi. Il primo è che a Roma, la Joya, sta bene e lo ha dimostrato nel corso di questi anni. Amato in maniera viscerale dai tifosi giallorosso che lo hanno accolto come tutti ricordiamo in maniera imponente. Certo, c’è una situazione che potrebbe anche essere presa in considerazione: il rinnovo dell’argentino che ancora non è stato discusso e che per il momento non sembra essere una priorità dentro i giallorossi. Sì, Dybala ha un contratto in scadenza nel 2026 che potrebbe anche non essere rispettato. Vabbè, andiamo a vedere le cifre.

Dybala alla Juventus: le quote sono UFFICIALI

Quando si parla di una situazione di mercato difficile da concretizzare, si possono anche guardare le quote dei bookmaker alcune volte. Sì, è successo spesso che quello che gli allibratori preventivavano poi si sia effettivamente concretizzato.

E in questo caso sono quelli di GoldBet che danno ancora la possibilità di vedere Dybala a Torino, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno. La quota in questione come detto è da tenere in assoluta considerazione: parliamo di sei volte la posta in gioco. Non è bassa, ovvio, come potete vedere anche voi, ma nemmeno così alta per chiudere in anticipo una questione ancora ha tutto il tempo per essere messa in piedi, nel caso, visto che manca oltre un mese alla chiusura del mercato.

In tutto questo, sponda Roma, c’è da sottolineare pure un’altra questione: nessuno è incedibile davanti ai soldi giusto è trapelato nei giorni scorsi da Trigoria. Quindi ribadiamo? Complicato, difficile, ma non del tutto impossibile. Sarebbe davvero un clamoroso ritorno che riaccenderebbe di fatto un amore che, a sensazione, non è mai finito.