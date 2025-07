Inzaghi erede di Tudor: la Juve gli regala il primo acquisto

Inzaghi erede di Tudor: la Juventus già pensa al futuro ed è venuto fuori qualcosa di clamoroso. E non solo il tecnico, c’è anche il primo acquisto

Simone Inzaghi è andato dall’altra parte del Mondo, firmando per l’Al Hilal, un contratto di due anni a 25 milioni di euro all’anno. Irrinunciabile, ovviamente, una somma del genere. Ma all’Inter non l’hanno presa benissimo anche perché si è parlato di un accordo che era stato trovato prima della finale di Champions League. E poi sappiamo tutti com’è andata a finire.

Il debutto in panchina è stato dignitoso, con un Mondiale per Club disputato nel migliore dei modi e una squadra che ha anche preso Theo Hernandez. Insomma, sarà difficile perdere qualcosa il prossimo anno per questo club e magari, se riuscisse a vincere tutto e subito, allora un ritorno in Europa potrebbe anche essere anticipato. Magari già l’anno prossimo. Ed è questo che a Radio Radio ha fatto intendere il giornalista Tony Damascelli.

Inzaghi alla Juve e si porta Milinkovic-Savic

“E se domani…. oltre a Vanja che va a Napoli arrivasse anche Sergej Milinkovic Savic? Per domani intendo il prossimo anno”. Tony fa esplicitamente capire che Sergej torna in Italia alla Juventus con Inzaghi” ha scritto il direttore di Radio Radio, Ilario di Giovambattista, sul proprio profilo X. Quindi, un solo anno in Arabia a incassare e vincere e poi Juventus.

Non dimentichiamo che il profilo di Simone Inzaghi era già stato accostato ai bianconeri prima del passaggio all’Inter. Era un pallino della dirigenza così com’è sempre stato un pallino della dirigenza il profilo di Milinkovic-Savic. Ma un paio di anni fa non c’erano proprio i presupposti per andare a trattate con Lotito che chiedeva una montagna di soldi per il proprio centrocampista. Che è rimasto lo stesso, ribadiamolo: sempre un giocatore importante e decisivo nonostante stia giocando dentro un campionato sicuramente meno allenante di quello italiano.

E se davvero andasse così? Se davvero un anno dopo Inzaghi tornasse in Italia e si portasse il Sergente? Voi che cosa ne pensate?