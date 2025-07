La Juve chiude lo scambio: arriva il pupillo di Allegri

Nuova clamorosa svolta impressa al mercato della ‘Vecchia Signora’: così Comolli completa in maniera quasi definitiva il reparto

Calma apparente nel quartier generale della Juventus. Per riuscire ad imprimere l’accelerata decisiva ai tanti affari inseriti nella propria lista dei desideri, i bianconeri hanno bisogno della liquidità sufficiente grazie alle quale non gravare troppo sul bilancio. Liberarsi di un ingaggio come quello di Dusan Vlahovic, ad esempio, permetterebbe a ‘Madama’ di dirottare risorse importanti su Kolo Muani; un discorso analogo può essere fatto anche Nico Gonzalez, la cui uscita rappresenta una condizione concreta per l’arrivo sotto la Mole di Jadon Sancho.

In questo ‘gioco delle coppie’ che va costituendosi, insomma, Comolli continua ad andare a caccia di soluzioni invitanti in grado di allargare il ventaglio di soluzioni a disposizione di Tudor. L’ufficialità dello scambio con il Porto che ha riportato Alberto Costa in terra lusitana ne è uno scenario piuttosto esemplificativo.

A tal proposito, giova ricordare che tra i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ è finito ormai da tempo il centrocampo. Il caso Douglas Luiz non è affatto passato inosservato e potrebbe portare a soluzioni drastiche in tempi relativamente brevi viste le sempre più insistenti indiscrezioni riguardanti la sua partenza. Un’altra situazione alla quale prestare particolare attenzione è poi quella che riguarda Weston Mckennie.

Calciomercato Juventus, scambio con la Roma: la contropartita sul tavolo

Quando tutto lasciava presagire che la tavola per il rinnovo del contratto dell’ex Schalke 04 fosse ormai apparecchiata, la trattativa ha fatto registrare una brusca frenata. Il dialogo tra le parti – allo stato attuale della situazione – è sostanzialmente fermo. Ragion per cui l’ipotesi di una cessione di Mckennie, soprattutto se dovessero materializzarsi le condizioni propizie, non sarebbe affatto da escludere.

Si inserisce proprio in questa direzione, del resto, l’ultima indiscrezione rilanciata da ‘La Gazzetta dello Sport’ che ipotizza il possibile inserimento del centrocampista texano in una trattativa con la Roma allargata a Bryan Cristante. Una semplice idea, almeno per il momento, che però potrebbe prendere piede nel corso dei prossimi giorni qualora la Roma aprisse in maniera convinta alla proposta messa sul piatto dai bianconeri, a cui il profilo di Cristante piace da diverse sessioni di mercato soprattutto negli anni della gestione Allegri.

Benché allo stato attuale dell’arte non sia partita una vera e propria trattativa, la traccia di mercato che coinvolgerebbe la Juventus e i giallorossi va comunque monitorata in quanto foriera di possibili sviluppi. Si attendono novità concrete a riguardo: vi terremo aggiornati.