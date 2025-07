Maxi scambio in Serie A: la Juve rivoluziona tutto

La Vecchia Signora pronta a imbastire uno scambio: cambia tutto, il colpaccio per Tudor arriva dalla Serie A

Una Juve tutta nuova. O quasi. Igor Tudor attende novità in sede di calciomercato, quando manca poco più di un mese alla chiusura della sessione estiva ed i tifosi bianconeri non vedono l’ora di riabbracciare la squadra che tornerà in campo il prossimo 24 agosto contro il Parma.

La Vecchia Signora in questo momento è concentrata su un cambiamento forte sulla fascia destra. Salutato Alberto Costa finito al Porto nell’ambito dello scambio con Joao Mario che da poche ore è bianconero, la Juventus è in attesa di novità sulla cessione di Timothy Weah per il quale resta vicino il passaggio all’Olympique Marsiglia. E l’attacco? Una questione spinosa quella del reparto avanzato. Nonostante la firma di Jonathan David che a zero ha sposato il progetto bianconero preferendolo a diverse opportunità sparse per l’Europa, resta da risolvere il nodo Vlahovic.

Scadenza 30 giugno 2026, il 25enne di Belgrado è fuori dai piani di Tudor e della Juventus. Una decisione già presa da tempo, in attesa che si palesi l’offerta giusta per il cartellino del serbo valutato sui 30 milioni. Dal Milan, magari, anche se i rossoneri rimangono al momento cautamente alla finestra. La Juve, parallelamente, non ha abbandonato l’idea di tornare ad abbracciare Randal Kolo Muani che resta lontano dalle idee di Luis Enrique.

Seppur a rilento, le trattative con la dirigenza del PSG vanno avanti per tentare di regalare – di nuovo – il francese a mister Tudor. Allo stesso modo nelle ultime ore si è fatta forte una possibilità, in Serie A, che riguarda un altro reparto sul quale Comolli ha intenzione di agire per rinforzare i bianconeri: la porta.

Scambio tra i pali: colpaccio Juve

La Juventus continuerà a puntare forte su Di Gregorio che al suo primo anno a Torino, dopo una fase iniziale complicata, si è guadagnato la fiducia di tutti a suon di grandi parate e prestazioni da urlo. E così l’attenzione è tutto sul secondo, sul vice dell’ex Monza, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni alla Juventus.

Ed è qui che il quotidiano ‘L’Arena’ ha parlato di un sondaggio per Montipò anche se i piani della dirigenza bianconera volano altrove, al ritorno a Torino dei Emil Audero. Reduce da sei mesi in prestito al Palermo, che da lontano ha pensato alla sua permanenza, l’estremo difensore del Como potrebbe essere un nuovo calciatore bianconero. Sembra farsi strada, infatti, l’idea di uno scambio con Mattia Perin, che vuole lasciare la Juve per giocare con maggiore continuità.

Le due dirigenze starebbero quindi valutando uno scambio tra i due portieri, con la Juventus che riabbraccerebbe Audero che ha fatto tutta la trafila giovanile con addosso la maglia bianconera. Staremo a vedere, intanto Comolli ha in mente le prossime mosse da mettere nero su bianco.