Juventus, scambio bomba per il difensore: Tudor ha detto sì

Via libera dell’allenatore bianconero per provare a definire un’operazione piuttosto importante nei piani di Comolli

Nella scia di quanto successo negli ultimi anni, anche in questa sessione estiva di calciomercato la Juventus sta provando a rinforzare l’organico con alcuni scambi. Formula, quest’ultima, con la quale si è chiusa la trattativa con il Porto che ha riportato Alberto Costa in Portogallo con Joao Mario che ha fatto il percorso inverso; scenario, però, che potrebbe portare a nuovi interessanti sviluppi anche in Serie A.

Il discorso del quale si è fornito soltanto qualche cenno essenziale chiama in causa un altro tema portante dell’estate bianconera: la cessione dei tanti esuberi dai quali Comolli spera di ricavare un tesoretto soddisfacente. Dai calciatori ormai fuori dal progetto tecnico a quelli che potrebbero diventarsi soprattutto per motivi contrattuali (e non solo): il mosaico è piuttosto ampio e solo dopo averlo completato, la ‘Vecchia Signora’ potrà fare la voce grossa anche in entrata. Un doppio binario che può essere usato a titolo esemplificativo per provare a spiegare quanto sta succedendo sul fronte Mckennie.

Calciomercato Juventus, scambio Capitale: cambia la contropartita

Quella che sembrava una trattativa di rinnovo in dirittura d’arrivo ha infatti ricevuto una clamorosa battuta d’arresto che rischia di pregiudicarne in maniera irreversibile il finale. Ecco perché, da poliedrico jolly al quale fare affidamento anche a gara in corso, l’ex Schalke 04 rischia nuovamente di finire ai margini delle scelte della Juventus.

Da qui l’idea di inserire Mckennie come possibile pedina di scambio. In tal senso, nelle ultime ore la Roma avrebbe lanciato dei segnali concreti per capire l’eventuale fattibilità dell’operazione proponendo uno tra Pellegrini e Cristante: profili che, però, non scalderebbero più di tanto Comolli e Tudor. Ecco perché, secondo quanto riferito da Bianconera News, la Juventus avrebbe rilanciato, chiedendo ai giallorossi il cartellino di Evan Ndicka (con una base cash di almeno 10 milioni di euro da versare nelle casse della Roma).

Ad ogni modo risulta piuttosto complicato ipotizzare che la Roma decida di privarsi di uno dei suoi calciatori più continui delle ultime stagioni. La controrisposta della Juventus apre semmai scenari importanti sulla difesa, reparto che ‘Madama’ intenderebbe rinforzare con profili importanti senza optare per scommesse. Giova comunque ricordare che al momento non risultano offerte concrete né da una parte né dall’altra, ma solo dialoghi esplorativi e pour parler.