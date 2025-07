Svolta Juventus, Vlahovic ha accettato: ecco il nuovo club

Ore bollenti per il futuro dell’attaccante serbo, la cui risposta all’ultima proposta imprime l’accelerata decisiva alla trattativa

Un ruolo determinante per le prossime manovre di mercato della Juventus sarà ricoperto in modo quasi inevitabile dall’evoluzione della telenovela Vlahovic. L’attaccante serbo, ribadiamolo, non ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2026 e ha ingaggiato un vero e proprio muro contro muro con i bianconeri.

Dopo aver rispedito al mittente la proposta di un prolungamento con annesso adeguamento, il numero 9 della Juventus non ha aperto né alle proposte provenienti dalla Turchia né alle avances del Fenerbahçe. Nei giorni scorsi era trapelata anche la volontà di Comolli di proporre all’entourage del calciatore una proposta per trovare la quadra in merito alla rescissione consensuale del contratto. In realtà, pur spingendo per chiudere il cerchio in tempi relativamente brevi, la ‘Vecchia Signora’ è orientata a trattare la cessione a titolo definitivo dell’attaccante serbo per monetizzare almeno 15-18 milioni dal suo addio. Resa dei conti che, in un senso o nell’altro, appare sempre più vicino delineando un quadro piuttosto concreto.

Calciomercato Juventus, Vlahovic ha sciolto le riserve: il sì è arrivato

Il club che negli ultimi giorni ha staccato la concorrenza trovando l’apertura convinta del ragazzo è infatti il Milan. Alla ricerca di un profilo importante al quale consegnare le redini del proprio reparto offensivo, i rossoneri stanno per sciogliere anche le ultime riserve.

Come riferito da Marco Conterio, sarebbe confermato il nuovo round di contatti andati in scena tra gli uomini mercato del Milan e l’entourage dell’attaccante. La novità più importante riguarda l’apertura da parte di Vlahovic alla proposta messa sul piatto dal ‘Diavolo’: contratto lungo e nei parametri del Milan. L’offerta di ingaggio annuale dei meneghini dovrebbe attestarsi sui 6,5-7 milioni di euro bonus compresi; condizioni grazie alle quali Furlani e Tare sarebbero orientati ad andare fino in fondo per trovare la quadra definitiva.

È ormai datato, invece, il sì di Allegri ad un’operazione nella quale l’allenatore livornese sta giocando un ruolo assolutamente decisivo, avendo avuto dei contatti con il suo ex calciatore al quale ha spiegato la centralità che avrebbe nel suo progetto tecnico. Vlahovic e il Milan, insomma, hanno fatto passi concreti verso il sì: contatti bollenti e fiducia in aumento. La Juve, intanto, osserva: in caso di cessione dell’ex bomber della Fiorentina, sarebbe quasi automatico l’affondo bianconero per Randal Kolo Muani che intanto ha rispedito al mittente l’ultima proposta del Manchester United.