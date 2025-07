Tudor già sulla graticola: l’annuncio lo fa fuori

La stagione è appena iniziata, ma Igor Tudor è finito già sulla graticola: arriva l’annuncio che fa fuori il tecnico croato

Primi giorni di lavoro alla Continassa per la Juventus che si è ritrovata il 24 luglio per cominciare la preparazione in vista della prossima stagione dove vuole tornare ad essere grande protagonista dopo le ultime deludenti annate.

I bianconeri vogliono riscattarsi, essendo rimasti a secco di trofei lo scorso anno, e la società ha preso la decisione di confermare sulla panchina del club ad Igor Tudor. Arrivato per sostituire Thiago Motta a fine marzo, il tecnico croato non ha portato grossi cambiamenti e la Juventus ha dovuto sudare sette camicie per conquistare la qualificazione alla Champions League, divenuta cruciale per la conferma del tecnico.

Inizialmente si pensava che la Juventus volesse affidarsi ad un altro allenatore per la nuova stagione, ma una volta saltato in maniera definitiva l’arrivo di Antonio Conte, si è deciso di proseguire con Tudor. Una conferma che ha fatto felice il tecnico croato che potrà modellare durante questi giorni di ritiro la propria squadra a sua immagine e somiglianza. La permanenza di Tudor, però, non ha convinto gran parte della tifoseria ed ancora oggi ci si chiede se possa essere l’uomo giusto per riportare la Juventus in alto.

Ad esprimere dubbi circa la capacità dell’allenatore croato di poter riportare i bianconeri a primeggiare è stato il giornalista Guido D’Ubaldo che a Radio Sportiva ha fatto capire di nutrire grosse perplessità sulla scelta presa dalla dirigenza di confermarlo.

D’Ubaldo fa fuori Tudor: il tecnico croato non convince

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il noto giornalista Guido D’Ubaldo ha parlato di Juventus e si è soffermato in particolar modo sulla decisione presa dalla società di confermare Igor Tudor sulla propria panchina. Una scelta che non entusiasma per niente D’Ubaldo che senza troppi giri di parole ha fatto capire di non aspettarsi troppo dall’allenatore croato.

Per il noto giornalista, Tudor non è la soluzione giusta se la Juventus vuole tornare a vincere nell’immediato: “Non sono entusiasta della conferma di Tudor. Il tutto è avvenuto dopo la chiamata del croato al capezzale della Juventus, a seguito dell’esonero di Motta, vista anche la successiva qualificazione in Champions League della squadra. Tuttavia, non so se Tudor sia l’uomo giusto per riportare i bianconeri a vincere” ha dichiarato perplesso.

Perplessi lo sono anche gran parte dei tifosi bianconeri che solo un mese fa erano convinti che sulla loro panchina ci sarebbe stato Antonio Conte. Il dietrofront del tecnico salentino, invece, ha spiazzato la tifoseria ed ha preso di sorpresa la stessa Juventus che anziché fare un salto nel vuoto con un nuovo tecnico, ha deciso di dare un’opportunità a Tudor. La sensazione è che il tecnico croato dovrà portare risultati da subito se non vorrà fare la fine di Thiago Motta in tempi brevi.