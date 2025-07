Bomber da 55 milioni al posto di Muani: la Juve lo prende gratis

Calciomercato Juventus, il primo obiettivo rimane sempre il francese del Psg: ma in alternativa Comolli ha già intrapreso una strada precisa

La strategia in casa Juventus è precisa: si cercherà in tutti i modi di portare Kolo Muani in bianconero, nuovamente. E Comolli vorrebbe anche chiudere in fretta la questione, perché sabato inizia il ritiro in Germania è l’obiettivo sarebbe quello di averlo a disposizione così da dare a Tudor la possibilità di preparare la stagione nel migliore dei modi.

Non è sicuramente un compito semplice perché il Psg temporeggia sulla formula, aspettando magari qualche offerta dalla Premier League. In Italia il rischio non esiste nonostante si sia parlato di Milan qualche giorno fa ma Kolo ha fatto sapere che vuole solo la Juventus. Si tratta, insomma, e si continuerà a trattare nel corso delle prossime ore, molto calde. Ma se le cose non dovessero andare per il verso giusto allora la Juve non può rischiare ovviamente di rimanere senza un’alternativa. E secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da TuttoSport, Comolli ha già avviato i contatti con con un’altra società e con gli agenti del giocatore.

Calciomercato Juventus, obiettivo Nunez

Il profilo è quello di Nunez, attaccante del Liverpool, che i Reds hanno pagato 85 milioni di euro. Il club inglese lo vuole cedere ma comunque spara alto: 55 milioni di euro. Ma c’è una via d’uscita, quella del prestito, almeno per una stagione, perché da quelle parti ormai si è capito che non rientra più nei piani di Arne Slot.

La Juventus ha già avviato i contatti con la società inglese la scorsa settimana per capire la situazione e adesso ha pure iniziato a discutere con gli agenti del giocatore. Nunez è ai margini, non è stato nemmeno convocato per l’amichevole contro il Milan, ad esempio, e aspetta una soluzione per il suo futuro. Quella bianconera è da tenere in considerazione.