DIRETTA | Calciomercato Juve, intrigo Lookman e doppia cessione: le news del 30 luglio

Ore decisive per l’attaccante atalantino che può indirizzare anche le sorti del mercato Juventus

Alle prese con i casi McKennie, Douglas Luiz, Vlahovic e Weah, la Juventus non è ancora riuscita a sprintare sul mercato in entrata e a tre settimane dall’inizio del campionato ha piazzato solamente i colpi Jonathan David e Joao Mario. In attesa di piazzare qualche uscita importante, la dirigenza bianconera osserva con interesse l’evolversi della trattativa tra Atalanta e Inter per Lookman, visto che potrebbe influenzare la campagna acquisti e cessioni. Ecco tutte le news mercato di mercoledì 30 luglio.

Ore 7:24 – Cinque spine dentro la Juventus secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: Weah va allo scontro, Nico blocca Sancho e Douglas è ai margini. Con McKennie rischio Vlahovic bis. Insomma, Comolli ha il suo bel lavoro da fare nelle prossime settimane.