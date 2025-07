Calciomercato Juventus, nuovo bomber in Serie A: firma da 40 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono alla ricerca di un attaccante. Kolo non si sblocca e c’è stato anche un timido approccio in Serie A: la situazione

L’attaccante in Serie A: la Juventus, che deve prendere un elemento da schierare lì, in attacco, perché il solo David non basta e Kolo Muani si sta comunque complicando, starebbe valutando un’opzione nella massima serie.

Ma prima cerchiamo di capire cosa sta succedendo: se per David c’è stata l’accelerata giusta all’inizio del mese, con il canadese che ieri è stato presentato alla Continassa, per quanto riguarda Kolo Muani il Psg non sta aprendo al prestito con diritto oppure obbligo di riscatto per Kolo. Una situazione che non è chiara e che potrebbe anche portare ad un inserimento di qualche club inglese sul giocatore. In Italia, per il francese, rischi non ce ne stanno. Muani, nel caso, vorrebbe solamente la Juventus. Ma è evidente che non è una situazione semplice e il tempo sta stringendo. Sabato la squadra parte per la Germania in ritiro e Tudor vorrebbe capire almeno sulle caratteristiche che avrà il suo prossimo attaccante. Senza dimenticare che anche Vlahovic è in uscita e potrebbe salutare.

Calciomercato Juventus, contatti per Dovbyk

E allora? Allora, secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.com, i bianconeri hanno fatto un timido approccio per capire com’è la situazione Dovbyk dentro la Roma. A Trigoria nessuno è incedibile e con l’arrivo di Ferguson, che si è subito ambientato, un addio dell’ucraino è da tenere in considerazione. La richiesta è altissima, 40 milioni di euro, ma un po’ di margine di manovra per una trattativa ci potrebbe essere. Per il momento parliamo di un timido interesse e niente di più, però chissà, magari nelle prossime settimane, si potrebbero avviare le discussioni.

C’è da dire, pure, che secondo le informazioni che nella notte sono state riportato da Matteo Moretto, sulle tracce di Dovbyk ci sarebbe anche il Milan: al club rossonero – che non ha perso di vista Vlahovic – è stato proposto il cartellino del giocatore. Ma le cifre che sono state sparate non lasciano presagire nulla di buono per il futuro.

Diciassette gol nella sua prima stagione in Italia, l’ucraino che è arrivato lo scorso anno dalle nostre parti con il titolo di capocannoniere della Liga, ha sì segnato tanto ma è stato molto altalenante nelle prestazioni. E per questo la Roma, che intanto si è comunque cautelata con Ferguson, non chiude le porte ad un addio.