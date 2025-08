DIRETTA | Calciomercato Juve: ore calde per Douglas Luiz e Muani – Le news del primo agosto

In procinto di partire per la Germania, la Juventus continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa

Dopo le parole di ieri di Damien Comolli, i tifosi della Juventus sperano in un’accelerazione definitiva sul fronte mercato. Molto, come è noto, dipenderà anche dalle uscite e questi sono giorni caldissimi sui fronti Timothy Weah e Douglas Luiz, ma non solo. Anche il destino di Dusan Vlahovic tiene in bilico la Vecchia Signora: ecco tutte le news mercato Juve di venerdì primo agosto.

Ore 9:41 – La Juve è sempre più vicina a Kolo Muani: il Psg sta aprendo al diritto di riscatto per 50 milioni di euro. Si valuta anche l’obbligo. Insomma, secondo la Gazzetta dello Sport lo sblocco della situazione è vicina.

Ore 08.32 – Intervistato da ‘Sky Sport’, l’agente di Fabio Miretti, Giovanni Branchini, ha confermato l’interesse del Napoli per il centrocampista della Juventus.