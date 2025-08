La Juve vira a sinistra: 20 milioni e addio Napoli

Il club bianconero anticipa i Campioni d’Italia nella definizione di un colpo: già fissato il prezzo, Comolli vuole chiudere subito

Legate a doppio filo a causa dell’incertezza (poi brillantemente dipanata) del grande ex Antonio Conte nel continuare o meno la sua avventura alla guida di un club che ha portato allo Scudetto già al primo anno, Juventus e Napoli stanno incrociando spesso le loro strade in questa fase del calciomercato.

La prima puntata, qualche settimana fa, è stata appannaggio della società partenopea, che ha ingaggiato Lorenzo Lucca, già seguito dalla ‘Vecchia Signora‘ fin dalla scorsa primavera. La Juve si è presa poi la sua parziale rivincita andandosi a prendere Jonathan David, che per la verità negli ultimi tempi era stato un po’ mollato dalla dirigenza azzurra, ma che comunque figurava tra i profili indicati dal tecnico salentino per l’attacco della nuova stagione.

Mentre all’orizzonte si profila addirittura un affare tra i due club (sul piatto c’è il cartellino di Fabio Miretti, centrocampista della Juve che potrebbe passare al Napoli per circa 15 milioni), le due società si contendono un profilo esperto proveniente dalla Bundesliga.

Secondo quanto riferito dal portale ‘Transferfeed.com‘, il terzino sinistro classe ’97, legato allo Stoccarda da un contratto in scadenza a giugno 2028, sarebbe finito nel mirino delle due rivali italiane. Con la società piemontese che stavolta potrebbe spuntarla nello scontro diretto coi campani.

Colpo da 20 milioni, la Juve brucia Conte

Passato dalla squadra della sua città natale (Berlino), allo Stoccarda nell’estate del 2023 per soli 500mila euro, Maximilian Mittelstädt è letteralmente esploso, diventando in breve tempo un punto fermo del club, guadagnandosi anche numerose convocazioni nella Nazionale tedesca, con cui ha già accumulato 14 presenze in gare ufficiali.

Pur avendo recentemente dichiarato di trovarsi benissimo nella città bagnata dal fiume Neckar, il calciatore non ha nascosto di esser rimasto lusingato dall’interesse mostrato da due top club della Serie A come Juve e Napoli.

La matassa potrebbe essere sbrogliata proprio dall’investimento che la dirigenza bianconera appare disposta a fare per il mancino a tutta fascia che il pubblico italiano ha imparato a conoscere nella gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League tra i teutonici e l’Italia allora allenata da Luciano Spalletti.

La Juve è pronta a mettere sul piatto 20 milioni per assicurarsi le prestazioni di Mittelstädt: una cifra a cui il Napoli, impegnato in altre trattative, non risponderà con alcun rilancio.