Dal Milan alla Juve, che guizzo: arriva al posto di Douglas Luiz

Filo diretto tra i bianconeri e i rossoneri: il centrocampista bianconero è finito al centro di un interessante mosaico. Scelto il sostituto

Sbloccata finalmente la trattativa con il Marsiglia per il trasferimento di Weah in Ligue 1, la Juventus può concentrarsi sugli altri obiettivi da provare a centrare in tempi relativamente brevi. Il via libera all’affare con il club provenzale può infatti mettere i bianconeri nelle condizioni propizie per sferrare l’assalto decisivo a Molina dell’Atletico Madrid, ma non basta.

In un effetto domino pronto a svilupparsi da un momento all’altro, non possono non essere prese in considerazione i tanti risvolti che interessano le corsie esterne e il centrocampo. In attesa di sviluppi concreti sulla possibile uscita di Nico Gonzalez, la ‘Vecchia Signora’ continua infatti a tenere viva la pista che porta a Sancho, pur nella consapevolezza che non sono pochi i club sulle tracce dell’esterno inglese, Borussia Dortmund su tutti. Anche il rebus riguardante il futuro di Douglas Luiz, intanto, continua a tenere banco. Il brasiliano è regolarmente atterrato con il resto del gruppo in Germania per la seconda parte della tournée estiva. Il che non esclude, comunque, interessanti colpi di scena a stretto giro di posta.

Calciomercato Juventus, intreccio con il Milan per il centrocampo: la scelta è stata fatta

Dopo aver rispedito al mittente la proposta messa sul piatto dal Fenerbahçe, l’ex centrocampista dell’Aston Villa sta valutando il da farsi. Il suo obiettivo – neanche troppo velato – è quello di ritornare in Premier League accettando la corte di uno dei club che in maniera più insistente ha provato a ‘flirtare’ con il ragazzo.

Ci stiamo riferendo al Nottingham Forest che, però, sta valutando anche altri profili per il suo centrocampo. Come riferito da Nottingham Forest News, che amplia l’indiscrezione lanciata da ‘La Gazzetta dello Sport’ nelle scorse ore, il club inglese sarebbe infatti pronto a mettere sul piatto una proposta ufficiale per Musah. Il centrocampista del Milan, che fino a qualche settimana fa sembrava ad un passo dal Napoli, continua ad essere sulla lista dei cedibili di Allegri. Tra le pretendenti al jolly statunitense classe 2002, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti proprio il ‘Forest’, alla ricerca di un centrocampista polivalente da consegnare a Nuno Espirito Santo. Che tutto questo possa rappresentare il preludio di un dietrofront per Douglas Luiz?