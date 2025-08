50 milioni e addio lampo alla Juve: se ne va in Arabia

La Juventus costretta a dirgli subito addio: è pronto a volare in Arabia Saudita, l’offerta da 50 milioni taglia fuori i bianconeri

Prima sgambata stagionale per la Juventus che sabato alla Continassa ha affrontato la Reggiana prima di partire alla volta della Germania dove il prossimo weekend se la vedrà contro il Borussia Dortmund.

La gara è terminata con il risultato di 2-2, ma quest’ultimo è certamente la cosa che importava meno ad Igor Tudor che ha potuto tirare le somme dopo i primi giorni di allenamenti. I bianconeri sono apparsi fragili in difesa ed hanno sofferto molto sui cross avversari, mentre in avanti il tecnico croato ha avuto risposte positive da tutti, anche dallo stesso Dusan Vlahovic che, pur restando in uscita dalla Juventus, ha disputato il secondo tempo e segnato anche il gol del momentaneo 2-1 bianconero.

Tuttavia, sebbene fosse solo la prima amichevole, la partita ha fatto capire come la dirigenza debba ancora fare qualcosa sul mercato e non è un segreto che si stia cercando un nuovo attaccante da affiancare a David al posto di Vlahovic. Non è un segreto neanche il fatto che la Juventus stia trattando da giorni con il Paris Saint-Germain per riportare a Torino a Kolo Muani per il quale ha fatto passi avanti nelle ultime ore.

L’attaccante francese vuole tornare a vestire la maglia bianconera, ma il PSG non sta rendendo le cose facili e la Juventus non ha ancora trovato l’offerta giusta che possa soddisfare i campioni di Francia. Offerta giusta che, invece, potrebbe arrivare dall’Arabia Saudita dove l’Al Hilal è pronto a beffare la Juventus mettendo sul piatto ben 50 milioni di euro

Inzaghi beffa la Juventus: l’Al Hilal mette sul piatto 50 milioni per Kolo Muani

La Juventus sta trattando da tempo il ritorno di Kolo Muani, ma l’accordo con il Paris Saint-Germain non è stato ancora trovato e l’Al Hilal è pronto ad inserirsi di prepotenza per far saltare il banco. La squadra allenata ora da Simone Inzaghi, dopo aver perso Osimhen, finito al Galatasaray, ha virato con decisione sull’attaccante francese ed è pronta a tutto per strapparlo ai bianconeri.

Il club saudita sarebbe deciso a mettere sul piatto una clamorosa offerta da 50 milioni per sbarazzarsi della concorrenza della Vecchia Signora e andando ben oltre la richiesta di 35 milioni del Paris Saint-Germain. Al momento, va precisato, l’Al Hilal non ha ancora fatto pervenire nulla sulla scrivania dei parigini, ma la Juventus non può permettersi di sottovalutare il club saudita che potrebbe fare presto la sua mossa.

Negli ultimi giorni, i contatti con il PSG per l’attaccante francese sono stati positivi, quest’ultimo continua a dare priorità alla Juventus e sta ora ai bianconeri dare l’accelerata decisiva alla trattativa per riportarlo in Italia