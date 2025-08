La Juve ha scelto l’erede di Douglas Luiz: 20 milioni in B

Il club bianconero è alla ricerca del sostituto del brasiliano, per il quale si attende solo l’offerta giusta per la cessione: arriva dalla B

Irriconoscibile, mai decisivo, e per giunta inopportuno nelle dichiarazioni fatte a mezzo social sul finire della scorsa stagione. E addirittura, tanto per iniziare la nuova annata col piede sbagliato, un ritardo di 4 giorni sulla data fissata dalla Juve per l’inizio del ritiro alla Continassa, lo scorso 24 luglio.

Nessuno, in seno alla dirigenza della Juventus, si sarebbe mai aspettato una resa del genere di Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano arrivato la scorsa estate dall’Aston Villa per la bellezza di 51,5 milioni con l’aggiunta dei cartellini di due prodotti del vivaio come Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior.

Di fatto, per colpa di un ambientamento davvero inesistente e di una presenza in campo ai limiti dell’impalpabile, il calciatore è stato ricordato a Torino più per la turbolenta relazione (poi terminata prima della fine dell’anno calcistico) con l’affascinante giocatrice svizzera della Juve Alisha Lehmann che per quanto apportato alla causa bianconera.

Un flop, insomma, di proporzioni gigantesche, che porta con sé l’aggravante di un costo a bilancio difficile da sanare con una cessione che, per evitare alla Juve una sanguinosa minusvalenza, dovrebbe essere quanto meno intorno ai 45 milioni. Ebbene nessuno, oggi, spenderebbe una somma del genere per un giocatore dimostratosi anche poco professionale.

Colpo dal Southampton, Juve in lotta con l’Atletico Madrid

Nelle ultime ore è emerso però che il facoltoso Nottingham Forest, che ha già strappato Dan Ndoye al Bologna, sia vicino al calciatore sudamericano (tentato con un’offerta di un quinquennale da 2,5 milioni di euro l’anno, con i bianconeri che incasserebbero circa 40 milioni dall’affare): la cessione tanto desiderata, quella che consentirebbe alla Juve di operare sul mercato in tranquillità, non è più un miraggio. E allora è già partita la caccia al sostituto di Douglas Luiz, individuato in un club inglese fresco di retrocessione in Championship.

Titolare fisso di una formazione che lo scorso anno non ha potuto evitare una retrocessione in B arrivata addirittura con 7 giornate di anticipo (un record storico negativo negli annali della Premier League), il giovane portoghese Mateus Fernandes ha fatto quel che ha potuto, provando a tenere in piedi la baracca finché c’è stato da lottare per un obiettivo difficile da raggiungere.

Corteggiato anche da West Ham, Leeds e Crystal Palace, il classe 2004 è finito, come riporta il portale inglese ‘Caughtoffside.com’, anche nel mirino dell’Atletico Madrid. Ma soprattutto della Juve, che proprio tra le fila dei ‘Saints‘ avrebbe trovato l’erede perfetto di Douglas Luiz.

Il club britannico, in qualche modo obbligato a cedere la sua stella data la retrocessione al piano di sotto, non accetterà offerte inferiori ai 20-25 milioni di euro: una cifra che ora la Juve, prossima ad incassare il tesoretto Douglas Luiz, può con relativa facilità mettere sul piatto. Facendo attenzione al pressing dell’Atletico Madrid, che si sta facendo sempre più insistente…