L’ex tennista italiana e Venus Williams: lo juventino al centro del gossip

L’ex tennista italiana e Venus Williams: c’è un juventino al centro del gossip internazionale. Ecco cosa sta succedendo

Un tifoso juventino al centro del gossip. Un tifoso juventino che ha lasciato la tennista italiana per Venus Williams. Rimasto sempre nello stesso sport, ovvio, però due cose completamente diverse.

E diciamolo chiaramente, anche i tifosi della Juventus sono sempre quelli più affascinanti, ci perdoneranno gli altri. Eros Ramazzotti, ad esempio, ha un’aura, come si dice nell’ultimo periodo, davvero incredibile. Ma non è l’unico, perché c’è anche il 45enne Andrea Preti, modello italiano, ha partecipato all’isola dei famosi e, andando a vedere quello che è stato il suo passato, c’è da mettere in evidenza che ha avuto delle ex molto famose. Prima di stare con Venus Williams, ovvio.

Dalla Gerini passando per Giovanardi: Preti adesso sta con Venus

La prima è Claudia Gerini, mentre la seconda è una tennista nostrana, nota per la sua sofisticata eleganza e per la sua bellezza oggettiva: si tratta di Susanna Giovanardi, che qualche anno fa, tra le altre cose, ha partecipato a Miss Italia. Lei e il 37enne hanno fatto sul serio per 3 anni circa, ma qualcosa, all’improvviso, si è spezzato, tanto è vero che praticamente è finita da un giorno all’altro, senza che nessuno se ne accorgesse.