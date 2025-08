Neymar alla Juventus, arriva l’annuncio UFFICIALE

Neymar alla Juventus, annuncio ufficiale direttamente dal ritiro bianconero. Ecco le parole che potrebbero stravolgere il mercato

Un annuncio ufficiale direttamente dal ritiro della Juventus in Germania, uno di quelli che ovviamente non possono passare inosservati. Parole che lascio, forse, spazio a delle cose importanti.

Intanto: questa mattina, Bremer ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’elemento che è mancato maggiormente lo scorso anno ai bianconeri ha parlato di tutto. Del suo rientro, dell’infortunio, del mercato. E ha detto cose interessanti, ovviamente. Non ha mai fatto zero a zero nelle interviste, ha sempre detto le cose come stanno e lo ha fatto pure questa volta. Sotto andiamo a leggere insieme i passaggi più salienti.

Neymar alla Juventus, Bremer: “Bello vederlo qui”

Parlando del mercato, la domanda del giornalista è stata quella sulla moda di questa stagione, con Modric al Milan e De Bruyne al Napoli. Sfruttando la nazionalità ovviamente, è stato chiesto a Bremer se consiglierebbe una last dance alla Juventus. La risposta è stata netta: “Certo. Sarebbe bello avere uno come Ney qui alla Juve“. Quasi un invito a uno dei più forti calciatori brasiliani della storia ad accettare, nel caso ovviamente arrivasse, una possibile offerta della Juve.

Poi ovviamente è stato anche toccato un altro tema, molto scottante, come quello della mancata presentazione di Douglas Luiz: “Douglas ha fatto la sua scelta, l’importante è che sia tornato e abbia chiesto scusa alla società, all’allenatore e a noi compagni. Adesso è qui e sta lavorando bene”. E infine su Vlahovic: “Dusan è un ragazzo positivo e si pone sempre obiettivi molto alti. Sinceramente spero che alla fine Vlahovic resti qui per darci una mano. Sono scelte personali. La decisione sarà la sua, io spero soltanto sia la migliore per la Juventus e per lui”.

Insomma, un Bremer a tutto campo fuori dal campo prima di tornare a fare quello che nella vita gli riesce meglio, vale a dire difendere. Sì, è stato quello che è mancato di più lo scorso anno.