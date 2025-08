DIRETTA | Calciomercato Juventus, Vlahovic rifiutato: ecco i soldi per il centrocampista – Le news di martedì 5 agosto

In entrata e in uscita, sono giorni molto importanti per il mercato della ‘Vecchia Signora’, al suo autentico punto di svolta

Definita la cessione di Weah al Marsiglia, Comolli non perde altro tempo e punta a definire quegli obiettivi cerchiati in rosso nella propria uscita. Restando sul fronte uscite, continua a tenere banco il futuro di Dusan Vlahovic al centro di un vero e proprio intrigo che tocca anche il Milan. Alla voce acquisti, invece, il profilo più caldo continua ad essere quello di Hjulmand per il quale, però, lo Sporting CP non ha alcuna intenzione di fare sconti. Segui con noi tutte le notizie di oggi martedì 5 agosto 2025.

07:30 Alla ricerca di un profilo con cui completare l’attacco, al Manchester United sarebbe stato proprio anche Dusan Vlahovic: secco no dei Red Devils, che hanno preferito virare su Sesko.

07:25 Le eventuali uscite di Miretti (per il quale l’accordo con il Napoli è sempre più vicino) e Douglas Luiz libererebbero il tesoretto sufficiente per permettere alla Juve di dare l’assalto a Hjulmand. Intanto, secondo Tuttosport per le corsie esterne la candidatura di Singo avrebbe preso quota.