No al Milan e sì alla Juve: capolavoro Comolli

Capolavoro di Comolli che porta alla Juventus un obiettivo di mercato del Milan: dice sì ai bianconeri dopo aver rifiutato i rossoneri

Terminata la prima parte di ritiro con l’amichevole contro la Reggiana disputata sabato alla Continassa, la Juventus si è subito spostata in Germania per continuare la preparazione in vista dell’inizio della Serie A.

I bianconeri si stanno allenando presso Herzogenaurach e continueranno a farlo per il resto della settimana prima dell’amichevole di lusso contro il Borussia Dortmund in programma domenica alle ore 17:30. Dopodiché, la Juventus rientrerà in Italia per l’ultima fase del proprio ritiro dove sono in programma altre due amichevoli: la prima mercoledì 13 agosto allo Stadium contro la Next Gen per la classica partita in famiglia, la seconda il 16 agosto contro l’Atalanta.

Mentre la squadra lavora sul campo, la dirigenza sta ragionando su quali ulteriori innesti aggiungere alla rosa dopo le ultime uscite, in ultimo quella di Weah per il quale è stato trovato l’accordo con il Marsiglia. L’arrivo di Sancho è stato messo in stand by visto che in rosa figura ancora Nico Gonzalez, considerato in uscita, mentre in avanti si sta continuando a lavorare per riportare Kolo Muani a Torino come confermato dallo stesso Damien Comolli.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, invece, il neo direttore generale dei bianconeri ha messo gli occhi su un giocatore seguito con grande interesse dal Milan, ovvero Guéla Doué dello Strasburgo. Il club francese ha detto no all’offerta rossonera ed ora la Juventus sogna di mettere la freccia e superare il Diavolo nella corsa al giocatore.

Comolli punta Doué: la Juventus prova a beffare il Milan

Lo Strasburgo ha disputato un grande campionato lo scorso anno, chiudendo al settimo posto che gli è valsa la qualificazione ai preliminari di UEFA Conference League. Tra i talenti che più si sono messi in luce in Ligue 1 vi è sicuramente Guéla Doué che è stato il leader del reparto difensivo nonostante la carta d’identità dica abbia solo 22 anni, attirando l’interesse di tanti club.

In Serie A, il classe 2002 è finito nel mirino del Milan che qualche settimana fa aveva provato a prelevarlo dallo Strasburgo, ma senza successo. Il club francese ha respinto i tentativi di quello rossonero ed ora Doué è finito nel mirino della Juventus, desiderosa di beffare i rossoneri. Un’affare dove Comolli può avere un ruolo chiave, visto che i rapporti tra il dg bianconero, ex presidente del Tolosa, e lo Strasburgo sono ottimi.

Prima di poter affondare il colpo, però, i bianconeri devono aspettare confluiscano nelle proprie casse i soldi derivanti dalle cessioni di alcuni giocatori, tenendo conto che lo Strasburgo non vuole fare sconti per il suo talento. Per lasciar partire Doué, i francesi chiedono tra i 20 ed i 30 milioni di euro, dicendo no all’offerta del Milan di 15 milioni di euro. Una richiesta sicuramente alta, ma consona a quello che è il valore di un giocatore con ampi margini di miglioramento.