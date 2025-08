Nuova bufera sui conti della Juve, sanzione UFFICIALE: “Irregolarità formale”

Il tema legato al bilancio del club bianconero continua a tenere banco: il provvedimento sorprende tutti

Come noto, lo scorso marzo la Juventus ha fatto registrare un’utile nella semestrale. Non accadeva dal lontano 2018, prima che l’arrivo di Cristiano Ronaldo, gli effetti della pandemia e la temperie economico-finanziaria, preludio dell’inevitabile restyling dirigenziale, portassero il club bianconero all’inevitabile punto di non ritorno.

Nonostante il segno più fatto registrare dalla ‘Vecchia Signora’, frutto di un abbattimento del monte ingaggi e di un ridimensionamento dei colpi in entrata, la Consob ha continuato a contestare i conti della Juventus. Il motivo della discrasia, esacerbata a partire dagli ultimi anni, ha avuto nella contabilizzazione delle cessioni – e quindi la considerazione delle stesse nell’alveo delle permute o delle operazioni separate – il vero e proprio nocciolo della questione.

Intanto, sempre la Consob ha ingaggiato un vero e proprio scontro legale con Deloitte in merito al bilancio che la Juventus ha chiuso lo scorso 30 giugno 2022. Un esercizio piuttosto importante sul quale nei mesi scorsi si posarono le lenti della Procura di Roma in un filone di indagini non legato né alle plusvalenze né alle manovre stipendi.

Juventus, caos bilanci: scatta il ricorso alla Corte d’Appello

Più nello specifico, come si legge su Calcio e Finanza, la Deloitte – ossia la multinazionale britannica di servizi di consulenza e revisione che ha vigilato proprio sul bilancio della Juventus in questione – è stata multata dalla Consob. A finire nel mirino della Commissione Nazionale per le società e la borsa è stata una presunta violazione del Principio di Revisione Internazionale ISA in merito alla Formazione del giudizio e relazione sul bilancio.

In sostanza, la Consob ha accusato la Deloitte di non aver verificato in maniera idonea i parametri finanziari nel momento in cui si è trovata a prendere in considerazione i conti della Juventus. Questione di strumenti e principi contabili idonei, insomma, finiti nuovamente al centro della ribalta. La Consob ha infatti chiarito il motivo della multa di 30 mila euro inflitta a Deloitte in questi termini: “In merito ai bilanci d’esercizi e consolidato al 30 giugno 2022 di Juventus Football Club S.P.A è risultata inidonea a presidiarne affidabilità e veridicità”.

Per concludere, sfruttando i tempi utili per formalizzare il ricorso, Deloitte ha annunciato il ricorso alla Corte d’Appello lo scorso 30 luglio: la telenovela, insomma, è tutt’altro che lontana dalla sua definitiva risoluzione.