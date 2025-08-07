Kolo Muani ritorna alla Juve: lo scambio accontenta il Psg

La trattativa vede materializzarsi il suo clamoroso punto di svolta: così i bianconeri fanno saltare il banco in maniera clamorosa

Consapevole delle difficoltà di una sessione di calciomercato sostanzialmente atipica, la Juventus è chiamata a fare i conti con il nodo legato alle cessioni. Un problema atavico per i bianconeri al quale si può ricondurre – tra gli altri aspetti – il mancano sprint impresso alla trattativa per Randal Kolo Muani.

Senza la cessione di Vlahovic, infatti, la ‘Vecchia Signora’ difficilmente può mettersi nelle condizioni di far saltare il banco almeno in tempi relativamente brevi. La distanza tra la proposta messa sul piatto dalla Juventus e le richieste del Psg è ancora piuttosto netta. Divario che, come detto, almeno in linea teorica potrebbe essere colmato in tempi relativamente brevi qualora si sbloccasse la cessione del numero 9 bianconero la cui cessione, però, non è ancora entrata nella sua fase più calda.

Un discorso piuttosto complesso che chiaramente frena le manovre di Comolli per l’attacco dove comunque l’unico profilo preso seriamente in considerazione continua ad essere quello dell’attaccante francese.

Calciomercato Juventus, fari puntati su Kolo Muani: così cambia tutto

Memorizzata la volontà di Kolo Muani – che sui social non perde l’occasione per strizzare l’occhio ai suoi ex compagni – la Juve è chiamata a muovere i passi giusti per andare incontro una volta per tutte alle richieste messe sul piatto dal Psg. Una mano, in questo, potrebbe arrivare proprio dal club francese. Negli ultimi dialoghi tra le parti, infatti, sarebbe emerso un certo gradimento da parte dei neo Campioni d’Europa per Francisco Barido, gioiellino dell’Under 17 della Juventus.

Trequartista istrionico e capace di giostrare su tutto il fronte offensivo, l’argentino avrebbe calamitato l’interesse proprio del Psg, alla ricerca di un profilo dalle sue caratteristiche da far crescere e maturare. A riferirlo è stato Luca Momblano che nel corso di una delle ultime dirette Twitch di Juventibus, così si è espresso sull’argomento: “Il Psg ha avanzato una proposta alla Juventus vista la distanza di valutazione che per adesso c’è per Kolo Muani con l’inserimento nella trattativa di Baridó: non conosco la risposta che è arrivata”.