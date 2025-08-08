Infortunio choc, Juve nei guai: l’affare è già saltato

Calciomercato Juventus, un infortunio choc mette nei guai i bianconeri che non hanno quindi nessuna possibilità di prenderlo. Tutto bloccato

Un infortunio che di fatto ha chiuso in anticipo la sua stagione, o per meglio dire che ha chiuso in anticipo l’anno solare, che ribalta anche la Juventus.

Sì, perché in questo caso non parliamo di un giocatore dei bianconeri che si è fatto male, e fortunatamente anche, visto che Tudor ha il suo bel da fare al momento con una rosa molto incompleta. Ma con lo stop di un giocatore che mette a rischio, e anche di molto, un trasferimento che i bianconeri avevano in mente di fare in questa sessione di mercato. Se nei guai ci è finito il Chelsea di Enzo Maresca, di riflesso anche il tecnico della Juventus non può stare tranquillo.

Calciomercato Juventus, Veiga rimane al Chelsea

Accostato con molta insistenza nel corso delle ultime settimane – si è parlato di un ritorno – Veiga, difensore del Chelsea che ha trascorsi gli ultimi sei mesi della passata annata a Torino, potrebbe rimanere a Londra, sponda Chelsea. Sì, la squadra della Premier League, allenata da un ex bianconero e che ha vinto, pure, il Mondiale per Club negli Stati Uniti, dovrà fare i conti con un gravissimo infortunio, quello del difensore Colwill.

Quest’ultimo si è rotto il legamento crociato nel corso di un allenamento quindi ne avrà per almeno sei mesi, forse qualcuno in più. E siccome i Blues già sul mercato hanno speso una montagna di soldi, e hanno comunque un difensore affidabile in rosa, potrebbero decidere di tenere Veiga e non andare incontro ad altre spese. Dall’Inghilterra sono queste le indicazioni che arrivano adesso, e un altro obiettivo dei bianconeri sembra essere sfumato.

Una sessione di mercato di difficile comprensione, almeno fino al momento, visto che solamente David è arrivato e ci sono moltissimi uomini che dovrebbero anche salutare. Ma per adesso è tutto fermo. E anche Veiga, purtroppo, è un ricordo. Difficile che le cose possano cambiare.