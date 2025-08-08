Juventus sotto accusa: “Cessione folle”

Un annuncio che ha lasciato di sasso i tifosi della Vecchia Signora: ora la dirigenza bianconera è finita sotto accusa

Mancano ormai poco più di due settimane alla prima giornata di Serie A, con la Juventus di Igor Tudor che ospiterà all’Allianz Stadium il Parma. Nel frattempo, che è naturale che sia, le attenzioni dei vertici bianconeri sono tutte rivolte al calciomercato che chiuderà ufficialmente i battenti il 1 settembre.

Nel frattempo la Vecchia Signora dovrà risolvere alcune ‘grane’ riguardanti soprattutto il capitolo cessioni. Inevitabile pensare a Dusan Vlahovic che, dopo l’arrivo a Torino di Jonathan David, è destinato a salutare la Torino bianconera. Il serbo è fuori dai piani, non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2026 e sulle sue tracce vi è soprattutto il Milan.

D’altro canto c’è un’altra cessione che sembra stia prendendo corpo col passare dei giorni e che potrebbe non far felici tutti i tifosi bianconeri. Damien Comolli pare aver preso una decisione: l’annuncio social, però, è un vero e proprio schiaffo per la Juventus.

Attacco shock alla Juve: addio pesante

Come spesso e volentieri accade, lo scrittore Graziano Carugo Campi è intervenuto per parlare di Juventus e delle scelte di mercato che la dirigenza bianconera è pronta ad attuare da qui a fine mese.

Una in particolare non sembrerebbe andare a genio allo scrittore che, poche ore fa, ha lanciato un messaggio su ‘X’ nel quale ha apertamente criticato le strategie della Vecchia Signora soprattutto riguardo ad un addio che pare ormai certo: quello di Fabio Miretti. Il talentuoso centrocampista è reduce da un’ottima annata in prestito con la maglia del Genoa, con cui ha collezionato 26 presenze totali tra campionato e Coppa Italia, con 3 reti e anche 3 assist vincenti all’attivo. Ora il ritorno nella Torino bianconera, con Tudor che sta ‘testando’ il classe 2003 che sul mercato fa gola a diverse squadre, soprattutto il Napoli di Antonio Conte che ad oggi pare vicinissimo al centrocampista.

Carugo Campi ha voluto dire la sua su un affare in uscita che, evidentemente, è virtualmente già fatto. Un’opinione dura e polemica la sua: “McKennie non sta rinnovando, Douglas Luiz è sul mercato. Se la Juve vende Miretti si ritrova con Locatelli, Thuram e Koopmeiners”. Poi la stoccata, ancor più atroce se possibile, sull’eventuale strategia post cessione del giovane centrocampista.

“Miretti è giovane, ama la Juventus, e non vedo offerte irrinunciabili all’orizzonte. Cederlo per strapagare tre volte tanto un pippone straniero è folle”, ha concluso lo scrittore che non ha evidentemente lasciato scampo alle scelte – a suo modo discutibili – dei verticidi casa Juve. Miretti, dunque, è in rampa di lancio per lasciare Torino: sono attese novità in tal senso nei prossimi giorni.