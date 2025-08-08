Tonali alla Juventus: i bianconeri non mollano il centrocampista che per Comolli è un sogno. Affare con lo scambio. Ecco come stanno le cose

Il sogno è Tonali. La Juve rompe gli indugi e va alla ricerca del centrocampista. E questa mattina La Gazzetta dello Sport rilancia in maniera prepotente il nome del giocatore del Newcastle e pilastro della nazionale italiana.

Complicatissimo riuscire ad arrivarci: non solo perché i bianconeri di Howe non è che abbiano tutta questa intenzione di cederlo, ma anche perché la richiesta tocca gli 80 milioni di euro. Una cifra grossa che mette in evidenza un fattore: o arriva davvero un’offerta del genere, quindi irrinunciabile, oppure Tonali non si muove. Direte voi, allora l’operazione è già finita qui? No, tutt’altro. Perché sempre secondo il giornale rosa in edicola questa mattina la Juve avrebbe una chiave per arrivare al giocatore: Dusan Vlahovic.

Tonali alla Juve: scambio con Vlahovic

Isak è destinato al Liverpool e i bianconeri d’Oltremanica hanno bisogno di un attaccante. Il profilo di Vlahovic è già uscito accostato appunto al Newcastle, e la Juventus, si legge, lo vorrebbe appunto proporre per portare, riportare, in Italia, Sandro Tonali.

Ovviamente ci sarebbe, anche, da versare un bel po’ di soldini nelle casse inglesi, e per abbassare comunque questa richiesta, sempre secondo il giornale di questa mattina, Comolli potrebbe inserire nell’operazione uno tra Douglas Luiz e Savona. Quindi le idee dentro la Juventus per riuscire a raggiungere un obiettivo così importante ci sono, eccome se ci sono. Bisogna capire, adesso, ed è la cosa principale, come risponderanno gli inglesi a questa possibile offerta che potrebbe diventare realtà nel corso dei prossimi giorni. Però questo, per i tifosi della Juventus, è un segnale: se fino al momento l’unico colpo è stato quello di David in attacco, forse le cose iniziano a cambiare.

O almeno si spera, perché non è possibile iniziare la stagione senza altri innesti che sono fondamentali in tutti i reparti. Tudor lo sa bene e sicuramente sta spingendo. Tonali sarebbe davvero un colpo clamoroso.