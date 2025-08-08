Tutto già deciso, altro addio da brividi alla Juve: con Douglas Luiz in Premier League

Non solo Douglas Luiz: la Juventus ne fa fuori un altro e lo spedisce con il centrocampista brasiliano in Premier League

Mercato in uscita decisamente movimentato per la Juventus che in questi ultimi giorni è riuscita a piazzare Timothy Weah, accontentando il giocatore ed il suo entourage permettendogli di trasferirsi al Marsiglia.

La trattativa con il club francese si era fatta molto complicata poiché quest’ultimo non intendeva sottostare alle condizioni economiche dei bianconeri, ma prima che l’affare saltasse del tutto le parti sono riuscite a trovare un accordo. Weah si è trasferito al Marsiglia in prestito ad un milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro, più alcuni bonus che permetteranno alla Juventus di incassare fino a 20 milioni di euro dalla sua cessione.

Stavolta, la Vecchia Signora è riuscita a dettare le condizioni per cedere un proprio giocatore, senza sottostare agli attacchi dell’entourage di Weah. Risolta la grana relativa al giocatore statunitense, i bianconeri hanno fretta anche di chiudere quella riguardo Douglas Luiz, il cui trasferimento al Nottingham Forest appare imminente.

Tuttavia, il centrocampista brasiliano potrebbe non essere l’unico giocatore della rosa bianconera a volare in Premier League in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, infatti, anche Nicolò Savona potrebbe presto trasferirsi in Inghilterra dove vanta tanti estimatori.

Non solo Douglas Luiz: anche Savona verso la Premier League

Già seguito dal Manchester City negli ultimi mesi, per Nicolò Savona si è riattivato l’interesse non solo da parte dei Citizens, ma anche dagli altri club di Premier League. Ad annunciarlo è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto che ha fatto sapere come la possibilità di un addio di Savona alla Juventus in questa sessione di mercato per finire in Inghilterra sia concreta.

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il noto giornalista ha dichiarato come siano arrivate proposte verbali dalla Premier League per il talentuoso difensore bianconero e che nei prossimi giorni potrebbero anche arrivare offerte concrete. La Juventus – ha continuato Moretto – si vuole tutelare ed avrebbe già iniziato a guardarsi intorno per capire quale profilo possa essere adatto a sostituire Savona in caso di partenza.

L’annuncio di Moretto ha gelato i tifosi bianconeri che, invece, preferirebbero tenere Savona in rosa, considerato che lo scorso anno ha mostrato di avere le giuste qualità per essere titolare. Tuttavia, la Juventus sembra avere altri piani ed in caso di buona offerta potrebbe decidere di salutare anche Savona per poi lanciarsi sul mercato a caccia del sostituto.