Vlahovic in Serie A ma non al Milan: la Juve paga la buonuscita

La trattativa per la cessione dell’attaccante bianconero al suo inevitabile punto di svolta: Comolli non ha altra scelta

Vlahovic sì, Vlahovic nì, Vlahovic forse. Il futuro dell’attaccante serbo continua ad imbrigliare e non poco le mosse della Juventus, che non può fare a meno della cessione del serbo per sbloccare l’arrivo di Kolo Muani. Dal canto suo, il numero 9 bianconero non ha alcuna intenzione di forzare i tempi e valuterà con estrema lucidità quelle occasioni che dovessero presentarsi.

L’irrigidimento del management della ‘Vecchia Signora’, almeno fino a questo momento, non ha portato a quel muro contro muro che per certi aspetti ci si attendeva. La strategia di Comolli resta quella di trovare una soluzione per l’addio dell’ex attaccante della Fiorentina ma alle cifre richieste dalla Juventus.

Anche per questo il Milan, da tempo sulle tracce di Vlahovic, ha cominciato a battere con decisione la strada che porta a Hojlund. A differenza dei torinesi, infatti, i Red Devils sarebbero propensi a cedere il loro attaccante con la formula del prestito, imbastendo un’operazione che tra ingaggio e cartellino sarebbe di molto inferiore all’eventuale accordo Vlahovic-Milan.

Calciomercato Juventus, futuro Vlahovic: “Soluzione con buonuscita”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha detto la sua in merito alla situazione riguardante l’attaccante della Juventus esprimendo una sua preferenza in merito alla possibile risoluzione del caso. Di seguito, Orlando: “Cercherei una soluzione come la buonuscita, tutti contenti: lui incassa e la Juve risparmia. In Italia ci sono squadre che lo vogliono, ma fossi in lui andrei in Inghilterra”.

Rincarando la dose in merito all’eventuale soluzione italiana, Orlando – un po’ a sorpresa – ha indirettamente tirato in ballo anche la Roma: “In Serie A con Gasperini? Se glielo proponessero, direbbe sì. Lui deve giocare, è inutile farsi la guerra: è necessario andar via, rinunciare ad un po’ di soldi e andare a giocare, mostrando anche alla Juve che vale”.

In merito al ‘suggerimento’ di Orlando, non possono essere trascurate le ultime voci che hanno ritornato ad accostato Vlahovic al Newcastle in un maxi scambio che comprenderebbe anche Savona e Tonali. Una suggestione, sostanzialmente, che la Juve potrebbe comunque decidere di tradurre in qualcosa di più concreto qualora dovessero arrivare aperture dai Magpies. A meno di clamorosi colpi di scena, però, quest’ultima strada sembra essere piuttosto in salita.