Cessione bloccata, salta tutto con la Juve: il No è perentorio

Cambia tutto per il mercato bianconero, no secco alla cessione: ora in casa Juventus è tutto da rifare

C’è un capitolo destinato a monopolizzare l’attenzione in casa Juve ed è quello dedicato alle cessioni. I riscatti di Kalulu e Conceicao, poi lo scambio Alberto Costa-Joao Mario con il Porto ed infine la firma a zero di Jonathan David. Damien Comolli ha fatto tanto per cambiare volto alla squadra bianconera che, oggi, si ritrova però carica di esuberi da lasciar partire.

Ma non tutte le cessioni saranno facili da concretizzare per i dirigenti bianconeri che, a questo punto, devono spingere sul pedale dell’acceleratore per far quadrare i conti e non solo. Dusan Vlahovic è il primo della lista, destinato a fare le valigie da qui a fine mese. Su di lui l’interesse del Milan è noto da settimane, i rossoneri stanno attendendo il momento giusto per farsi avanti con una proposta ufficiale che – ad oggi – non è ancora arrivata.

Ad un anno dalla scadenza con la Vecchia Signora e a maggior ragione vista la firma di Jonathan David, l’attaccante serbo è destinato a cercare fortuna altrove: servirà solo pazientare per scoprire dove giocherà il bomber di Belgrado l’anno prossimo. La seconda ‘urgenza’ nei piani di Comolli si chiama Douglas Luiz, probabilmente il più grande flop della scorsa campagna acquisti diretta dall’ex Cristiano Giuntoli.

Oltre 50 milioni di euro per strappare il nazionale brasiliano all’Aston Villa: oggi, però, è praticamente un separato in casa. Riguardo al suo futuro è arrivata nelle scorse ore una novità decisamente rilevante che potrebbe lasciare di sasso il popolo bianconero.

No allo scambio: svolta Juventus

Il 27enne di Rio de Janeiro, anche a causa di qualche infortunio di troppo, non è riuscito a convincere nessuno nella Torino bianconera. Si lavora all’addio, con la Premier League in primo piano pronta a riaccogliere Douglas Luiz da qui a fine agosto. Ma c’è una complicazione importante.

Il Nottingham Forest, l’unico club che al momento sta trattando concretamente l’acquisto del centrocampista della Juventus, sembrerebbe voler inserire nella trattativa una contropartita tecnica: Ibrahim Sangarè. Il 27enne ivoriano, sotto contratto fino al 30 giugno 2028, non è però una priorità per la Juventus. Anzi. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’ Damien Comolli avrebbe istantaneamente bocciato l’idea dell’inserimento di una contropartita nellì’operazione Douglas Luiz.

Servirà dunque una proposta importante, verosimilmente di soli cash, per vedere il brasiliano lontano dalla Torino bianconera. La Vecchia Signora è stata chiara: si accetteranno proposte utili a reinvesitre buona parte degli incassi sul mercato. Douglas Luiz, classe ’98, nella sua prima e unica stagione alla Juve ha collezionato 27 presenze tra campionato e coppe, senza né reti all’attivo né assist.