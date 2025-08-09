Dalla Juventus all’Inter: colpo da maestro di Marotta

Nuovo clamoroso intreccio che coinvolge sia i bianconeri che i nerazzurri: l’affare ne ribalta nuovamente il mercato

Tra i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica della Juventus, le mosse per puntellare lo scacchiere difensivo non possono sicuramente passare sotto silenzio. Benché allo stato attuale dell’arte l’acquisto di un centrale non sia una necessità impellente, la ‘Vecchia Signora’ non vuole precludersi la possibilità di allargare il ventaglio di soluzioni da sottoporre ad Igor Tudor.

Con il tecnico croato che si aspetta buone nuove sia nella ricerca del nuovo esterno offensivo – Sancho continua ad essere in pole – sia dell’erede di Dusan Vlahovic, occhio ai nuovi intriganti intrecci di mercato con l’Inter. Come noto, sia la Juve che i nerazzurri stanno continuando a muovere passi concreti per Giovanni Leoni, autentica rivelazione dello scorso campionato che ne ha fatto lievitare in maniera esponenziale la valutazione che ha abbondantemente superato quota 30 milioni.

Sulle tracce del difensore italiano si è però inserito con forza anche il Milan, su esplicito input di Allegri. Forte anche delle cessioni che sta provando a perfezionare (le parte di Thiaw e Musah su tutte), i rossoneri hanno tutte le carte in regola per far saltare il banco.

Calciomercato Juventus e Inter, occasione dalla Premier: ecco come stanno le cose

Laddove ciò avvenisse – fermo restando che il ‘Diavolo’ continua ad osservare anche l’evolversi della situazione legata a Comuzzo – Inter e Juve non vorranno di certo farsi trovare impreparate. Ecco perché un nome spendibile per entrambe le compagini potrebbe essere quello di Renato Veiga. Il difensore portoghese, ritornato al Chelsea dopo l’esperienza in prestito all’ombra della Mole, come noto è fuori dal progetto tecnico dei Blues.

Dopo aver visto sfumare – almeno nell’immediato – il suo trasferimento all’Atletico Madrid, il centrale lusitano si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Fino a questo momento il club londinese si è opposto all’idea di imbastire la trattativa Veiga con la formula del prestito, continuando a chiedere una cessione a titolo definitivo per non meno di 35 milioni di euro. Tuttavia, qualora non arrivassero proposte concrete, non è affatto escluso un tentativo last minute della Juve, al quale il ragazzo sta continuando a lanciare segnali social più o meno evidenti.

Ma in tutto questo, occhio anche alla posizione dell’Inter. Pur non essendo ancora fuori dalla corsa a Leoni, Ausilio medita un affondo deciso per De Winter (sulla cessione del quale la Juve ha mantenuto il 20% della futura rivendita). Entrambe le trattative, però, sarebbero a titolo definitivo. Uno spiraglio per il prestito potrebbe invece aprirsi sponda Chelsea per Renato Veiga: uno scenario tutt’altro che utopistico visti anche gli ottimi rapporti tra i due club. Il che permetterebbe all’area tecnica nerazzurra di destinare una parte cospicua del tesoretto rimasto – al netto del possibile addio di uno tra Pavard e Bisseck – per chiudere con l’Atalanta la telenovela Lookman.