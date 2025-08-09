DIRETTA Calciomercato Juventus: Kolo Muani a tutti i costi, addio Hojlund | Le news del 9 agosto

Diretta Calciomercato Juventus, i bianconeri alla ricerca di un attaccante spingono per Kolo Muani. Addio Hojlund: sì al Milan

Tre settimane alla fine del calciomercato e la Juventus deve ancora regalare a Tudor gli uomini giusti per la prossima stagione. Una situazione incredibile al momento. Ma è tutto complicato. Ecco le news del 9 agosto

Ore 09:27 – La Juve vorrebbe Saelemakers in caso il Milan volesse prendere Vlahovic abbassando il prezzo del cartellino. Ma secondo Gianni Balzarini non ci sono possibilità che questa operazione possa andare in porto, Allegri non ha nessuna intenzione di liberarlo.

Ore 09:06 – “Spero che Vlahovic resti” ha detto Gatti in un’intervista. Il difensore, inoltre, ha ufficializzato l’interesse del Napoli, ma che ha deciso senza nemmeno pensarci troppo di rimanere alla Juventus.

Ore 8:10 – Non giocherà nemmeno la Supercoppa Kolo Muani, in programma a Udine la prossima settimana. Il giocatore non verrà convocato e sono ore caldissime per riportarlo a Torino.

Ore 7:30 – Accostato alla Juventus alcuni giorni fa, anche per via di quelli che erano stati i problemi per Kolo Muani, Hojlund rimarrà un sogno per Tudor: accordo ad un passo con il Milan. Manca solo il sì del giocatore dopo che lo United ha aperto al prestito con diritto di riscatto.