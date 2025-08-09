Nella testa della Juve c’è un solo nome: annunciato il nuovo bomber

La Juventus pensa solamente ad un nome per rinforzare il proprio attacco: annunciato chi sarà il nuovo bomber bianconero

Domani alle ore 17:30 la Juventus sarà attesa dall’amichevole di lusso in terra tedesco contro il Borussia Dortmund in quello che sarà il primo test serio della stagione dopo la sgambata effettuata alla Continassa contro la Reggiana.

Una partita molto utile a Igor Tudor per capire a che punto è la propria squadra quando mancano appena due settimane all’inizio della Serie A che vedrà debuttare i bianconeri in casa contro il Parma domenica 24 agosto alle 20:45. Dopo il test in Germania, la Juventus farà ritorno in Italia dove sarà attesa prima dalla partitella in famiglia contro la Next Gen del 13 agosto e poi dallo scontro con l’Atalanta, in programma il 16 agosto.

Per la prima giornata di campionato, se non già per la sfida contro la Dea, il tecnico croato spera di poter contare finalmente sul nuovo attaccante che la Juventus sta cercando di portare a Torino fin dall’inizio della sessione estiva di mercato. In queste settimane, tantissimi profili sono stati offerti alla Vecchia Signora che si è però fermata solamente a qualche sondaggio o poco più, avendo ben chiaro in mente chi deve essere il nuovo bomber.

La Juventus vuole riportare a Torino Kolo Muani ad ogni costo e a confermarlo è stata la giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle che, attraverso il proprio canale YouTube, ha fatto capire come il francese sia l’unico nei pensieri dei bianconeri.

Kolo Muani unico obiettivo per l’attacco: arriva l’annuncio

Attraverso il proprio canale YouTube, la giornalista Fabiana Della Valle ha parlato del mercato della Juventus. La nota giornalista della Gazzetta dello Sport si è soffermata in particolare su quello che sarà il nuovo bomber della squadra, annunciando come i bianconeri stiano pensando solo e soltanto a Kolo Muani. L’attaccante francese sarebbe una precisa richiesta di Igor Tudor ed i bianconeri starebbero facendo di tutto per riportarlo a Torino.

Tanti nomi sono stati accostati alla Juventus in queste settimane, anche negli ultimi giorni, ma Della Valle ha fatto sapere come i bianconeri abbiano già preso una decisione in merito: “Nella testa della Juventus c’è Kolo Muani e solo Kolo Muani, quindi gli altri nomi che circolano di attaccanti non prendeteli in considerazione perché Tudor ha chiesto espressamente il francese che ha imparato ad apprezzare con il tempo alla Juve” ha dichiarato la giornalista.

Nonostante abbia avuto più pochi mesi per mettersi in mostra, Kolo Muani è riuscito a farsi apprezzare meglio rispetto a Vlahovic, scavalcando il serbo nelle gerarchie del tecnico croato che ora vuole averlo con se anche nella prossima stagione. Il ritorno dell’attaccante francese è divenuto quindi prioritario per i bianconeri e a conferma di ciò vi sono le parole sia del dg bianconero Comolli che del direttore tecnico Modesto, apparsi entrambi ottimisti sulla buona riuscita della trattativa col PSG.