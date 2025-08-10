LIVE | Calciomercato Juventus, fiato sospeso Kolo Muani: incasso da Milano – Le news del 10 agosto

Sia in entrata che in uscita, i bianconeri sono attesi dalla vera e propria prova nove del sul mercato. Intanto, è tutto pronto per l’amichevole contro il Borussia Dortmund

Focus sul campo – con l’amichevole contro il Borussia Dortmund che potrà sicuramente fornire indicazioni molto più impattanti rispetto al primo test con Reggiana – ma uno sguardo rivolto in maniera inevitabile alle prossime mosse di mercato. In questo duplice orizzonte si muove la Juventus, da un lato impegnata a sistemare l’organico con gli innesti che ancora mancano per fare il definitivo salto di qualità, dall’altro obbligata a sbloccare quelle cessioni individuate come prioritarie da Comolli. Segui con noi tutte le trattative e le notizie che riguardano la ‘Vecchia Signora’ di oggi, domenica 10 agosto:

Ore 08:50 – Kelly è sempre più lontano dalla Juventus: per il difensore inglese si sta facendo viva la pista che lo porterebbe al Sunderland.

Ore 8:30 – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe anche il Milan nella lista delle pretendenti a Koni De Winter, del quale la Juventus vanta il 20% sulla cessione.