Stravolto il mercato della Juventus: “Ha chiesto la cessione”

Comolli prende nota e può accelerare sui prossimi obiettivi: la risposta che tutti il mondo Juve si aspettava è arrivata

Sul filo sottile dell’equilibrio la Juventus sta provando a tessere la trama per le prossime mosse di mercato. Un orizzonte ancora tutto da esplorare per il quale, è bene ribadirlo, sarà necessario riuscire a perfezionare prima le cessioni in cantiere. Ed è proprio questa la questione sulla quale sta ragionando Comolli: la scelta dirigenziale di non forzare la mano potrebbe portare benefici nel medio-lungo periodo a patto però di chiudere quelle operazioni che sarebbero di vitale importanza.

Attesa, strategie e piani più o meno manifesti. Il tutto connesso, però, alla volontà di non farsi trovare impreparati qualora si creassero i presupposti giusti. A tal proposito, i ragionamenti legati al futuro di Nico Gonzalez non possono passare inosservati. L’esterno offensivo argentino, reduce da una stagione assolutamente incolore, non è considerato incedibile, anzi. Qualora arrivasse un club disposto a mettere sul piatto un’offerta da circa 30 milioni di euro, la Juve spingerebbe per trovare un accordo di massima.

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sblocca Comolli: il via libera è arrivato

Fino a questo momento, però, gli abboccamenti dall’Arabia non si sono tradotti in offerte concrete per ‘Madama’. Neanche l’interessamento dell’Inter, più mediatico che sostanziale, ha scalfito più di tanto uno scenario nel quale sarà il diretto interessato a ricoprire un ruolo di primo piano.

Tematica – quest’ultima – affrontata non a caso da Gianni Balzarini nel corso di un video pubblicato sul suo profilo YouTube. Ecco quanto riferito dal giornalista di SportMediaset: “Sancho? Me lo chiedete, Sancho è sempre lì, fa parte delle valutazioni personali; è vero quello riguardante l’eventuale partenza di Nico Gonzalez che sembra che abbia chiesto la cessione perché desideroso di giocare il Mondiale. Nico Gonzalez deve partire in modo tale da poter liberare la pista Sancho. Questo è possibile, non c’è alcuna certezza, per ora Sancho è ancora lì, non lo ha ancora preso nessuno