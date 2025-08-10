Tonali sarà “in bianconero”: l’annuncio ha sconvolto i tifosi

L’ultimo annuncio su Sandro Tonali ha mandato in visibilio i tifosi juventini: il centrocampista “vestirà bianconero”.

Sandro Tonali ha vissuto un’ottima stagione con il Newcastle. Il centrocampista azzurro ha totalizzato 38 presenze con i Magpies, mettendo a segno 6 reti e garantendo sempre un contributo di grande livello. Non a caso in Inghilterra sono in molti a ritenere l’ex Milan uno dei migliori centrocampisti della Premier.

Tonali si è quindi definitivamente messo alle spalle la squalifica per calcioscommesse che aveva compromesso la sua prima stagione con il Newcastle. Il 25enne di Lodi è stato fuori dai campi per dieci mesi ma al suo rientro ha fatto subito vedere di essere pronto, sia fisicamente che mentalmente. In diverse interviste rilasciate negli scorsi mesi Tonali ha confermato di trovarsi benissimo a Newcastle, anche se ovviamente un po’ di mancanza per l’Italia non può non esserci.

Non a caso anche in questo calciomercato estivo il nome di Tonali è tornato protagonista dei vari rumors. Alcuni club di Serie A farebbero di tutto per riportarlo nel campionato italiano: in prima fila c’è la Juventus, che ha messo nel mirino da tempo il centrocampista della Nazionale azzurra e sarebbe disposta anche a fare un sacrificio economico pur di portarlo a Torino.

“Tonali in bianconero”: l’indiscrezione fa impazzire i tifosi

Mancano ancora più di venti giorni alla chiusura del mercato: i tifosi juventini sperano sempre nel colpo Tonali, anche se il prezzo fissato dal Newcastle – non meno di 60 milioni di euro – obbliga Comolli a vendere prima un paio di giocatori (Douglas Luiz e Vlahovic) per poi andare all’assalto dell’ex rossonero. Tuttavia è appena arrivata un’ultim’ora che ha scatenato il popolo bianconero.

Graziano Carugo Campi, giornalista ed esperto di calciomercato, ha postato su X un riferimento al numero 8 del Newcastle che ha mandato in visibilio tanti tifosi della Juve. “L’anno prossimo Tonali vestirà bianconero“, ha scritto Graziano Carugo Campi sul noto social. In realtà si tratta di un ‘gioco’: il bianconero a cui fa riferimento l’esperto di calciomercato è proprio quello dei Magpies. Per farla breve: Tonali non si muove da Newcastle.

L’anno prossimo Tonali vestirà bianconero. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) August 8, 2025

La battuta di Graziano Carugo Campi non ha fatto impazzire molti suoi follower. “Che battutone Graziano“, si legge in una delle repliche al post. Insomma i tifosi bianconeri, un po’ delusi dal mercato portato avanti finora dalla Juve, non l’hanno presa bene.