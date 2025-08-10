“Vlahovic ceduto”: il post Dortmund-Juve scrive la parola fine

L’attaccante serbo è nuovamente finito nell’occhio del ciclone: il verdetto fa calare il sipario in modo definitivo

Grazie ad una prestazione nel complesso dignitosa e dai buoni spunti soprattutto grazie ai titoli, la Juventus è uscita vincitrice dal confronto con il Borussia Dortmund. A decidere la contesa è stata la scintillante doppietta messa a segno da Andrea Cambiaso, alla quale ha risposto in modo tardivo il sigillo di Beier.

"Vlahovic ceduto": il post Dortmund-Juve scrive la parola fine

 

Discrete risposte per Tudor, dicevano. Il 4-3-2-1 schierato dal tecnico croato è riuscito prima ad anestetizzare e poi a colpire lo scacchiere giallonero, che ha approcciato l’incontro in modo veemente. Dopo un inizio un po’ in sordina con diverse sponde sbagliate, anche Jonathan David ha visto lievitare la sua prestazione: il canadese, autore di 3-4 spunti degni di nota, ha dato sempre la sensazione di fare la cosa giusta al momento giusto. Piuttosto controversa, invece, la prova di Vlahovic. Il numero 9, schierato nell’ultimo terzo dell’amichevole, è entrato con il piglio di chi vuole mettersi in gioco.

Borussia Dortmund-Juventus, caos Vlahovic: ecco cosa è successo

Come spesso gli è capitato negli ultimi mesi della sua esperienza all’ombra della Mole, però, ai propositi non hanno fatto seguito risultati concreti. In particolare, un tiro scialbo di destro finito spentosi in maniera mesta sul fondo ha letteralmente infiammato il web. Tanti i commenti di tifosi ormai stanchi dei continui errori tecnici di Vlahovic, il cui futuro alla Juventus è ormai sempre più in bilico:

Canto del cigno dell’esperienza di DV9 all’ombra della Mole? Tanti indizi lasciano supporre che la strada sia ormai tracciata nei suoi aspetti anche se il Milan, il club italiano che negli ultimi giorni sembrava aver mosso i passi più concreti, ha messo nel mirino anche Rasmus Hojlund.

