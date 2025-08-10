“Vlahovic ceduto”: il post Dortmund-Juve scrive la parola fine

L’attaccante serbo è nuovamente finito nell’occhio del ciclone: il verdetto fa calare il sipario in modo definitivo

Grazie ad una prestazione nel complesso dignitosa e dai buoni spunti soprattutto grazie ai titoli, la Juventus è uscita vincitrice dal confronto con il Borussia Dortmund. A decidere la contesa è stata la scintillante doppietta messa a segno da Andrea Cambiaso, alla quale ha risposto in modo tardivo il sigillo di Beier.

Discrete risposte per Tudor, dicevano. Il 4-3-2-1 schierato dal tecnico croato è riuscito prima ad anestetizzare e poi a colpire lo scacchiere giallonero, che ha approcciato l’incontro in modo veemente. Dopo un inizio un po’ in sordina con diverse sponde sbagliate, anche Jonathan David ha visto lievitare la sua prestazione: il canadese, autore di 3-4 spunti degni di nota, ha dato sempre la sensazione di fare la cosa giusta al momento giusto. Piuttosto controversa, invece, la prova di Vlahovic. Il numero 9, schierato nell’ultimo terzo dell’amichevole, è entrato con il piglio di chi vuole mettersi in gioco.

Borussia Dortmund-Juventus, caos Vlahovic: ecco cosa è successo

Come spesso gli è capitato negli ultimi mesi della sua esperienza all’ombra della Mole, però, ai propositi non hanno fatto seguito risultati concreti. In particolare, un tiro scialbo di destro finito spentosi in maniera mesta sul fondo ha letteralmente infiammato il web. Tanti i commenti di tifosi ormai stanchi dei continui errori tecnici di Vlahovic, il cui futuro alla Juventus è ormai sempre più in bilico:

Until season starts

That Vlahović should even get out — adegboyega adedeji Samuel (@dejivin12) August 10, 2025

Questo chiede 6/7 milioni l’anno per 4 anni, poi sento dire che non si può giocare senza Vlahovic.

Gimenez tutta la vita https://t.co/OLrBwbdwy8 — SOLDADO DE CRISTO (@ELBEBOTE29) August 10, 2025

#Vlahovic si è rovinato da solo.

Psicologicamente lo ha rovinato il suo procuratore Se avesse tenuto un profilo basso poteva riprendersi tanto.

I procuratori rovinano tantissime carriere #Juventus #JuventusBorussiaDortmund — Raphs Door (@DoorRaphs) August 10, 2025

Ha fatto giocare Vlahovic e quello si è di nuovo nascosto dietro il difensore. Però ha provato un tiro che è finito sulla bandierina.

Se prima potevi offrirlo a poco adesso dimezzi l’introito.

Che sciagura.😒#BVBJuve — Principe di Valloriate (@CheSilenzio) August 10, 2025

La più grande sciagura in 127 anni di storiapic.twitter.com/3milSp71KQ — Alessà Yildiziano ⁵⁻⁰ (@Yildizianismo) August 10, 2025

Le risate a pensare che agnelli prese cr7 assicurandosi una sacco di bambini futuri tifosi della juve per poi rifilare a questi poveri malcapitati anni di vlahovic ball — Arbi (@Arbi_T_T) August 10, 2025

Canto del cigno dell’esperienza di DV9 all’ombra della Mole? Tanti indizi lasciano supporre che la strada sia ormai tracciata nei suoi aspetti anche se il Milan, il club italiano che negli ultimi giorni sembrava aver mosso i passi più concreti, ha messo nel mirino anche Rasmus Hojlund.