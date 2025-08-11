Allegri manda in tilt la Juve: “Il punto più basso”. Sta succedendo di tutto

La reazione è immediata e ha seminato il caos: ormai non si parla d’altro, juventini on fire

Cinque Scudetti, cinque Coppa Italia e due Supercoppe oltre che due finali di Champions League (entrambe perse): Massimiliano Allegri, però, continua a dividere tutto il mondo bianconero. Benché sia passato più di un anno dall’ufficialità dell’esonero del tecnico livornese, che poco prima di essere sollevato dall’incarico aveva comunque portato in dote una Coppa Italia, il dissenso calamitato soprattutto dall’ultimo triennio di Allegri sulla panchina della Juventus non accenna a diradarsi.

Con possibili intrecci di mercato ancora in essere – il futuro di Vlahovic continua ad essere piuttosto nebuloso con il Milan che non perde di vista il numero 9 della ‘Vecchia Signora’ – le strade di Allegri e della Juventus sono ritornate ad incrociarsi. No, non fisicamente: affinché ciò avvenga, sarà necessario aspettare i primi di ottobre per l’arrivo di Maignan e compagni all’Allianz Stadium. Lato social, però, non è affatto passato inosservato il post con il quale all’attuale allenatore del Milan sono arrivati gli auguri di compleanno della sua ex squadra.

Juventus, Allegri e il post social del club: ecco cosa è successo

Un messaggio rapido e coinciso da parte della Juventus, senza fronzoli: “Tanti auguri, Max”. Tanto è bastato, però, per stuzzicare i tifosi bianconeri che hanno immediatamente preso d’assalto i social per esternare il proprio punto di vista. Tra chi critica l’allenatore italiano definendo ‘la rovina della Juve’ a chi invece ne ha apprezzato la tenacia e la determinazione mostrata in un momento particolarmente complicato della storia recente di ‘Madama’. Ecco una rapida carrellata di commenti:

Tanti auguri Max. E ancora scusa per come ti hanno trattato. 💔 — freelance (@terethea70) August 11, 2025

AUGURI A CHI NEL MOMENTO DEL BISOGNO C’È SEMPRE STATO — Sean (@Sean86886622) August 11, 2025

17/05/2024

Il giorno impresso nella memoria,il giorno della liberazione bianconera. — 🤍🖤ROBERTO 🤍🖤 (@LeoneRoby) August 11, 2025

La più grande rovina degli ultimi 10 anni — Alessandro (@Aghi2000) August 11, 2025

Il punto più basso della gloriosa storia della Juventus FC — rosso (@RossoAIIenatore) August 11, 2025

Ma quelli che scrivono “cancellate” intendono “cancellate anche tutti i trofei che vi ha fatto vincere?” — Conny M. (@ConnyM10) August 11, 2025

Vincente come pochi, divisivo come pochissimi. La certezza è una: Allegri continuerà a far parlare di sé nel bene e nel male, ma il passato e i trofei conquistati restano nell’almanacco di chi ha saputo mettere la Juventus davanti a tutto e a tutti. Auguri Max.