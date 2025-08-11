LIVE | Calciomercato Juventus, Vlahovic inchioda Comolli: accordo per un’altra cessione – Le news di lunedì 11 agosto

Tra tanti dubbi ed incertezze, prosegue non senza ostacoli il cammino dei bianconeri: le indiscrezioni e le trattative di giornata

Quella che si è aperta ufficialmente da poche ore è una settimana che si preannuncia piuttosto calda per la Juventus, ancora alle prese con il nodo legato alle uscite. Con il Milan che ha virato con decisione su Hojlund, la ‘Vecchia Signora’ rischia di non trovare acquirenti per Vlahovic il che blocca l’arrivo di Kolo Muani. Per quanto riguarda il discorso legato alla mediana, in pole position la candidatura di O’Riley; serve, però, almeno un’uscita (continua la corte dell’Everton per Douglas Luiz). Segui con noi tutte le news di oggi, 11 agosto:

08:55 – Secondo Sky, dalla cessione di De Winter al Milan (operazione chiusa attorno ai 20 milioni di euro), la Juve intascherà circa 3 milioni. Intanto, il ‘Grifone’ ha perfezionato l’accordo per Facundo Gonzalez che raccoglierà l’eredità del difensore belga.

08:45 – Come riferito dal Corriere dello Sport, il Napoli non ha mollato la presa per Miretti nonostante la trattativa non abbia vissuto ulteriori passaggi cruciali. In chiave azzurra, resiste anche la candidatura di Musah.