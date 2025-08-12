DIRETTA | Vlahovic lascia di stucco la Juve: l’incasso per Kolo Muani – Le news del 12 agosto

Dall’attaccante serbo passa una quota importante delle strategie di mercato della ‘Vecchia Signora’

Festina lente. Chiamata a dare un’accelerata importante alle proprie strategie di mercato, la Juventus continua a ragionare sulla situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic. La mancata cessione dell’attaccante serbo, infatti, orienta le strategie della ‘Vecchia Signora’ in una direzione ben precisa, fermo restando che l’obiettivo prioritario in entrata è sempre Kolo Muani. Capitolo cessioni: si aspettano offerte importanti per Douglas Luiz, Savona e Kelly mentre è ferma la trattativa con il Napoli per Miretti. Tutte le news di oggi 12 agosto:

08:45 – Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Vlahovic sarebbe orientato a restare alla Juventus anche a costo di finire ai margini delle scelte di Tudor, dietro a David ed (eventualmente) a Kolo Muani.