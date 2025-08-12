Niente Sancho per la Juventus: Comolli fa spesa in Ligue 1

Lo scacchiere bianconero parla sempre più francese: il nuovo gioiello seguito con interesse dal DG della ‘Vecchia Signora’

La mancata partenza di Nico Gonzalez ha inevitabilmente messo a nudo tutte le difficoltà riscontrate dalla Juventus nel chiudere l’acquisto di un altro esterno con cui puntellare l’organico a disposizione di Igor Tudor.

Benché sia trapelato qualche timido sondaggio esplorativo proveniente dall’Arabia, l’argentino ha deciso di rispedire al mittente questo tipo di proposte, convinto di potersi ancora mettere in gioco con la maglia bianconera. Visto che all’orizzonte non sembrano stagliarsi novità concrete a stretto giro di posta, la sensazione è che – a meno di clamorosi colpi di scena – l’ex Fiorentina continui la sua esperienza all’ombra della Mole. Una doccia gelata per Comolli il cui lavoro di scouting – comunque – prosegue senza sosta nel caso in cui si dovessero concretizzare occasioni di un certo tipo. L’ultima traccia, neanche a dirlo, trapela dalla Francia.

Calciomercato Juventus, un esterno francese nel mirino di Comolli

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano ha toccato proprio questo tema rivelando l’interesse di un calciatore che Comolli conosce molto bene, avendolo visto all’opera in Ligue 1. Ci stiamo riferendo a Dilane Bakwa, jolly offensivo classe 2002 reduce da una stagione che ne ha fatto lievitare in maniera esponenziale le quotazioni di mercato.

Ecco quanto riferito da Momblano su questa pista: “Il giocatore nel cuore dello scouting, conosciutissimo da Comolli, gioca in Ligue 1: si chiama Bakwa, è un esterno offensivo dello Strasburgo. Mi hanno detto: ‘Guarda, vale 5 volte Weah‘. Tutti dicono: ‘Se esce Nico, entra Sancho’, a me non risulta”. Forte di una valutazione di mercato superiore ai 30 milioni di euro, il club francese nelle scorse settimane ha rispedito al mittente le avances di diversi club interessati al giocatori, considerato uno dei gioielli più luccicanti dello scacchiere di Rosenoir.

Giocatore estremamente rapido e velocissimo nei primi passi, il prodotto del vivaio del Bordeaux milita dal 2023 nello Strasburgo, tra le cui file ha avuto modo di mettersi in luce a suon di prestazioni importanti impreziositi da non pochi assist (ben 15 nelle 73 apparizioni complessive in Ligue 1). Ad ogni modo, risulta piuttosto difficile che Comolli possa decidere anche solo di avallarne l’acquisto senza aver prima definito una cessione: ecco perché ai primi sondaggi non ha fatto seguito una trattativa concreta.