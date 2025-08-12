Scambio con la Juve: Mourinho lo frega alla Roma

La Roma rischia di rimanere a mani vuote, tutta colpa di José Mourinho e della Juventus: lo scambio è clamoroso

Non è un mistero che uno dei crucci che la dirigenza bianconera dovrà cercare di risolvere il prima possibile riguardi il centrocampo. Un reparto che, per scelte evidentemente poco fortunate nella scorsa sessione estiva di calciomercato, è andato spesso e volentieri in sofferenza nell’ultima stagione.

Teun Koopmeiners rimane un perno anche della Juventus del futuro, un investimento importante su cui Tudor in primis ha intenzione ancora di puntare. Di avviso decisamente diverso riguardo Douglas Luiz che, costato al pari dell’olandese oltre 50 milioni di euro, è stato a mani basse la delusione più grande della stagione 2024/25. Il nativo di Rio de Janeiro non è mai stato in grado di integrarsi, né con Thiago Motta né nello scacchiere di Tudor, finendo in un lampo tra i candidati a lasciare la Torino bianconera.

Si parla tanto di Nottingham Forest, il club che ha mostrato concretamente interesse per l’ex Aston Villa. Douglas Luiz pare aver dato subito disponibilità pur di tornare in Premier League mentre, al momento, non sembrerebbe esserci ancora intesa per la questione cartellino. Il tempo però stringe e quella legata al brasiliano non sarà l’unica novità riguardante la mediana bianconera che potrebbe registrare un nuovo addio ed almeno un altro arrivo importante.

A tal proposito in ‘soccorso’ della Vecchia Signora potrebbe arrivare a sorpresa Josè Mourinho che, entro fine agosto, proverà a rinforzare il suo Fenerbahce. In un intreccio pazzesco di mercato a farne le spese potrebbe essere il suo ex club, la Roma: perché uno dei giocatori di Tudor oggi in uscita e che potrebbe finire in Turchia piace tantissimo anche a Gian Piero Gasperini.

Scambio a centrocampo: addio Juve e Roma ko

La Juventus avrebbe quindi in mente di imbastire una trattativa con il Fenerbahce di Mourinho, mettendo sul piatto un centrocampista che fino a qualche tempo fa pareva vicinissimo al rinnovo e che invece è oggi considerato più che cedibile: Weston McKennie.

Il polivalente centrocampista texano è sotto contratto fino all’estate 2026 con la Vecchia Signora e con il suo entourage non ha trovato l’intesa per prolungare. Da qui, l’inevitabile addio. Damien Comolli starebbe valutando la possibilità di uno scambio con la società turca, provando a inserire nell’affare Sofyan Amrabat. Il nazionale marocchino è stato recentemente riscattato dalla Fiorentina per 12 milioni di euro e alla Juve interessa da tempo.

Sotto contratto con il Fenerbahce fino al 2028, c’è da capire se il 62enne di Setubal sarà favorevole a cederlo in cambio di McKennie, visto che nell’ultimo anno l’ex United ha racimolato ben 43 presenze agli ordini dello ‘Special One’ con 2 reti e 4 assist vincenti.