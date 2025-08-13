DIRETTA | Calciomercato Juventus, tripla cessione e colpo brasiliano: le news del 13 agosto

Nella giornata della sfida in famiglia, continuano i movimenti della Juve sul mercato tra uscite ed entrate

Bloccata dalla mancata cessione di Dusan Vlahovic (il serbo continua a fare muro), la Juventus continua a lavorare su Kolo Muani, nella speranza di riportare a Torino l’attaccante francese prima dell’inizio del campionato. Oltre all’attacco, Damien Comolli resta molto attivo su centrocampo e difesa, ma per rendere veramente frizzante le ultime settimane di calciomercato ci sarà bisogno di diverse cessioni. Ecco le news di mercato Juve di mercoledì 13 agosto.

10.00 Secondo ‘Team Talk’, il Chelsea avrebbe offerto Renato Veiga come possibile contropartita nell’ambito dell’operazione Garnacho.

8.57 Salta una cessione in casa Juventus: vicinissimo all’Avellino, il difensore della Next Gen, Javier Gil, ha subito una lesione muscolare al bicipite femorale e la squadra campana ha deciso di virare con forza su Barba.

8.02 Con la situazione di Dusan Vlahovic bloccata, la Juventus spera di chiudere tre cessioni per sprintare sul mercato in entrata: Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Lloyd Kelly.

7.57 A centrocampo, la Juventus continua a valutare l’opzione Andrey Santos, anche se il Chelsea non apre alla formula del prestito per il brasiliano.