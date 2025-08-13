Vlahovic via con la buonuscita: caos Juve e annuncio al veleno

L’attaccante bianconero è ormai ai margini del progetto tecnico della ‘Vecchia Signora’: la presa di posizione è una vera e propria stilettata

Ad accendere la placida estate della Juventus, il caso Dusan Vlahovic è ancora ben lontano dal suo epilogo. Il muro contro uno ormai eretto tra la posizione del club e quello del serbo è noto ai più; molto più nebuloso, invece, ipotizzare la prossima squadra del numero 9 bianconero.

Offerte concrete in grado di far saltare il banco non sono arrivate il che rappresenta un autentico punto di non ritorno. Le opzioni paventate dalle squadre turche e saudite non hanno scaldato l’ex attaccante della Fiorentina sul quale il Milan sta continuando a ragionare, anche se da una posizione piuttosto defilata. Con Hojlund nel mirino, i rossoneri non hanno infatti affondato il colpo per il centravanti della Juventus, ben consapevoli dei costi di un’operazione che tra costo del cartellino e ingaggio si prospetta comunque molto onerosa.

Anche per questo negli ultimi giorni si è fatta strada l’ipotesi di una permanenza di Vlahovic in bianconero che, consapevole della sua posizione, sarebbe anche propenso ad arrivare fino alla scadenza del contratto dopo un anno ai margini del progetto tecnico di Tudor. Il che obbligherebbe Comolli a ricavare i soldi necessari a dare l’assalto a Kolo Muani da altre cessioni: un passaggio più o meno obbligato di nevralgica importanza.

Calciomercato Juventus, Vlahovic solleva un polverone: sta succedendo di tutto

Almeno allo stato attuale, resta poi solo sullo sfondo l’idea – ventilata solo da un punto di vista mediatico – di trovare la quadra mettendo sul piatto una buonuscita. Scenario mai realmente preso in considerazione della Juventus che punta a ricavare un tesoretto dalla cessione del suo attaccante.

L’aspetto riguardante la possibile buonuscita, come prevedibile, ha comunque sollevato un vero e proprio polverone. A fare il punto della situazione sulla vicenda ci ha pensato Gianni Balzarini che, con un video pubblicato sul suo profilo YouTube, si è espresso in questi termini: “Ecco, io credo, come vi dico da tempo, dovremmo andare oltre il ferragosto, abbondantemente oltre il ferragosto, per risolvere la questione Vlahovic. Non è possibile che rimanga, un giocatore che si comporta anche in questa maniera fregandosene della figura, cioè non esiste, non esiste che rimanga alla Juventus”.

Balzarini ha poi chiosato: “Non ci sono più le condizioni, non ci sono più tante tante cose, però il Milan è rimasto l’ultimo baluardo, a meno che non spunti qualcuno proprio sul finale. Però lì dovrà essere bravo Comolli a tenere duro su determinati aspetti della vicenda, come ad esempio quello della buonuscita che io continuo a considerare una roba assurda a quelle cifre. Cioè una buona uscita di 5 milioni a lui e 5 milioni all’entourage. È, lasciatemelo dire, un furto. È un furto. È un furto legalizzato perché comunque ci sta che lo chiedano, ecco, ma è un furto legalizzato”.