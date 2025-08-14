La Juventus gela il Milan, l’ex rossonero arriva da Tudor

Il Milan rischia di subire l’ennesimo tradimento: adesso è la Juve a volerci puntare, il grande ex sbarca a Torino

Il match col Parma è alle porte ma in casa Juventus c’è un solo tema in questo momento in grado di scaldare il cuore dei tifosi bianconeri: il calciomercato. Novità in tal senso sono già in arrivo.

Il capitolo legato agli addii rimane di primaria importanza e strettamente legato a chi arriverà alla corte di Igor Tudor nelle ultimissime ore di agosto. A tal proposito un reparto, nello specifico, ha mostrato necessità di rinforzi immediati.

Il centrocampo, che dovrebbe perdere Douglas Luiz (Nottingham Forest sempre in pole) e per il quale Tudor vuole applicare maggiore attenzione. Ecco quindi che un grande ex di casa Milan potrebbe decidere di sposare il progetto bianconero: tradimento e niente sconti.

Juve, colpo da urlo: è pronto a tradire il Milan

Il quotidiano torinese ‘Tuttosport‘ ha fatto il punto sul mercato bianconero in entrata quando mancano ormai una manciata di giorni alla chiusura della sessione estiva. Tra i temi caldi non può non esservi quello della mediana, indipendentemente dal destino riservato a Douglas Luiz.

E così la sorpresa che Comolli potrebbe coltivare da qui a fine agosto di chiama Franck Kessie, non proprio l’ultimo arrivato. Un centrocampista completo, capace di alternare con efficacia le due fasi, di grande esperienza internazionale e che già conosce benissimo la nostra Serie A. Prima con l’Atalanta e poi soprattutto col Milan, con cui vinse da protagonista il 18esimo Scudetto, l’ivoriano ha saputo distinguersi diventando un cardine insostituibile. Nel 3-4-2-1 che ha in mente Tudor Kessie potrebbe agire sia da mediano che, all’occorrenza, pure da mezzala di inserimento garantendo anche una certa costanza offensiva al centrocampo della Vecchia Signora.

Rispetto a Hjulmand dello Sporting, Andrey Santos del Chelsea e O’Riley del Brighton qui si tratterebbe di un profilo già rodato e dai costi apparentemente più abbordabili per la dirigenza bianconera. Il 28enne ivoriano è in scadenza a metà 2026 con l’Al-Ahli e non è quindi da escludere che il club arabo possa non opporre una resistenza così forte alla partenza dell’ex Milan. Il classe ’96, che dopo quella del Milan ha vestito per un solo anno la maglia del Barcellona, è reduce da una stagione fatta di numeri importanti. 44 apparizioni tra campionato e coppe con 4 gol e anche 5 assist all’attivo.

Ad oggi non è da escludere che l’opzione Kessie, se l’Al-Ahli venisse economicamente incontro alle esigenze bianconera, possa tramutarsi in qualcosa di concreto. Il nodo principale rimane sempre l’ingaggio. L’ex rossonero in Arabia Saudita guadagna 20 milioni di euro netti a stagione, una cifra fuori mercato: servirà quindi che il calciatore si riduca notevolmente l’ingaggio per sperare di approdare a Torino. Staremo a vedere.