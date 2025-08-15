Follia Juventus in extremis: la scelta di Zhegrova

Il talento del Lille è in procinto di scrivere la parola fine alla lunga telenovela dell’estate, ma i bianconeri…

Dopo diverse settimane di sostanziale calma piatta, il mercato della Juventus ha vissuto una drastica accelerata nelle ultime ore. Oltre ai passi in avanti convinti nella trattativa con il Psg per Kolo Muani, i bianconeri stanno provando a definire anche la lunga e complessa trattativa per il ritorno di Douglas Luiz in Premier, destinazione Nottingham Forest.

Nel frattempo, ha ripreso quota anche l’ipotesi di un trasferimento di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid: convinto da Simeone, l’argentino ha lanciato segnali di apertura ai Colchoneros che però non hanno ancora presentato offerte ufficiali alla ‘Vecchia Signora’. Va da sé che le cessioni di Nico e Douglas Luiz serviranno a finanziare il ritorno di Kolo Muani e probabilmente anche un innesto sulla corsia destra (il profilo di Molina non è mai sparito dai radar di Comolli). Tuttavia, le sorprese non sono finite qui. Oltre a non snobbare la candidatura di O’Riley, con il quale è già stata raggiunta un’intesa contrattuale, non sono affatto esclusi colpi ad effetto soprattutto se si dovessero sbloccare altre uscite.

Calciomercato Juventus, tentazione Zhegrova? Ecco come stanno le cose

Ed è a quest’altezza che i sogni di ‘Madama’ si intrecciano con la situazione riguardante Edon Zhegrova. Il kosovaro classe ’96, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Lille in scadenza il prossimo anno, rappresenta un obiettivo molto più concreto per il Marsiglia. Stando alle indiscrezioni trapelate dalla Francia negli ultimi giorni, ci sarebbe già una bozza di intesa tra i due club con De Zerbi che sta spinge affinché la chiusura dell’operazione non tardi ad arrivare.

Dal canto suo, il funambolico esterno offensivo mancino si è preso del tempo per valutare il da farsi. Assolutamente lusingato dal progetto tecnico del Marsiglia, Zhegrova vuole essere sicuro al 100% di imboccare la strada più funzionale al prosieguo della sua carriera. La partita è quasi chiusa, ma mai dire mai. In tal senso, Giuseppe Bognanni, punta di diamante del creator lab bianconero, ha letteralmente acceso le fantasie dei tifosi della Juventus citando un’offerta che Comolli avrebbe formalizzato per provare a convincere un vecchio pallino del Napoli di Antonio Conte.

Bognanni ha rincarato la dose aggiungendo che la notizia da lui riportata gli sarebbe stata riferita da una fonte esterna alla Juventus. Che quello di ‘Madama’ possa essere soltanto una manovra di disturbo o ci sono effettivamente i presupposti per far saltare il banco. Messa in stand-by l’operazione Sancho, Comolli ha realmente deciso di dirottare le sue attenzioni su un’ala dalle caratteristiche di Zhegrova? Staremo a vedere cosa succederà fermo restando che il Marsiglia resta sempre e comunque in pole position, forte dei passaggi concreti formalizzati nei giorni scorsi.